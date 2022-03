Lentiamo chystá vlastní značku brýlí a investice do péče o zrak. Tržby společnosti loni vyrostly na 845 milionů

Převážně internetový prodejce brýlí a kontaktních čoček Lentiamo vloni vyrostl o sedm procent. Cílem na letošní rok je toto číslo zaokrouhlit na rovných deset

Dopomoci k tomu má otevření dalších kamenných optik, privátní značka slunečních brýlí a obrouček nebo rebranding slovenské odnože firmy

Kromě toho se šéf Lentiama Jiří Urban chystá investovat do projektů věnujících se péči o zrak

Jestli šaty dělají člověka, pak brýle dělají tvář. Kulaté, hranaté, silné obroučky nebo jemné linky, klasické provedení a výrazné kočičí oči… Správný výběr brýlí může ovlivnit, jak se nám opticky jeví tvar obličeje, nebo vykouzlit úplně jiný výraz tváře.

Brýle v Česku nosí 44 procent populace starší 15 let a dalších devět procent zrakově znevýhodněných dává přednost čočkám. Podíl lidí, kteří špatně vidí, ve společnosti samozřejmě stoupá s věkem – nejčastěji si pacienti pro předpis na brýle chodí po čtyřicítce. ,Druhé oči‘ pak statisticky nejčastěji používají vysokoškolsky vzdělaní obyvatelé Prahy, naopak čočky volí zejména mladí lidé do třiceti let. A protože dna od půllitrů s želvovinovými obroučkami jako po babičce nechce asi nikdo, prodejcům módních obrouček a kontaktních čoček se daří.

Důkazem může být třeba společnost Lentiamo. Vloni utržila 845 milionů korun, což pro ni znamená sedmiprocentní růst. Zákazníci v 17 evropských zemích, kde Lentiamo působí, odeslali přes půl milionu objednávek. „Navzdory turbulentní době se nám už několik let za sebou daří držet stabilní tempo růstu, a to je pro nás zásadní,“ říká Jiří Urban, ředitel firmy.

Letos by šéf Lentiama rád dovedl svůj podnik k překročení desetiprocentního růstového tempa. Dopomoci k tomu má kromě chystaného představení privátní značky brýlí i otevírání dalších optik a investice do projektů, které se věnují zjednodušení nákupu očních pomůcek, nebo rebranding značky na Slovensku.

V tuzemsku začínala firma pod jménem Vaše Čočky, jelikož právě kontaktní čočky tvořily v začátcích základ jejího sortimentu. Nový název dostala předloni, kdy zároveň došlo i výraznému rozšíření její nabídky.

Zdravotní pomůcka jako součást stylu

Jen za poslední rok zařadil prodejce brýlí do svého sortimentu třicet nových značek brýlí. Některé z nich se soustředí ryze na praktičnost, jelikož vydávají kolekce sportovních obrouček, jež vám při běhání nikdy nespadnou z obličeje. Jiné pro změnu dokazují, že i brýle mohou být součástí stylu – například pokud si je člověk pořídí od luxusních módních brandů, jako jsou Balenciaga, Victoria Beckham nebo Bogner. Další sekce e-shopu pak představují nabídku brýlí na čtení nebo čoček s filtrem modrého světla určených na koukání do obrazovky počítače. Kromě toho se společnost stala na českém území výhradním dodavatelem brýlí pro barvoslepé EnChroma.

Ačkoliv online prodej zůstává hlavní doménou Lentiama i nadále, začíná Urbanova firma v poslední době klást čím dál větší důraz rovněž na otevírání kamenných obchodů. Sám podnikatel totiž ví, že mít možnost vyzkoušet si brýle naživo, přeměřit a případně si nechat poradit optometristou, je k nezaplacení.

Pražská optika Lentiama, která funguje již čtvrtým rokem, vloni obsloužila 10 tisíc zákazníků. Další pak využili možnosti zavítat do pobočky v Brně, která se veřejnosti otevřela v průběhu uplynulého jara. Do budoucna jich každopádně bude daleko víc: „Letos v dubnu nás čeká otevření bratislavské pobočky a zároveň hledáme vhodné prostory pro optiky ve větších českých městech.”

Ve stejný okamžik chystá Lentiamo ještě jednu novinku, a sice představení vlastní stejnojmenné značky brýlí. „V první fázi půjde o deset modelů slunečních a osm modelů počítačových brýlí, kdy ale do rámečků počítačových brýlí je možné vsadit i dioptrická skla, takže jde vlastně o kompletní brýlový sortiment. Hlavní výhodou brýlí značky Lentiamo bude nejlepší poměr ceny a kvality na trhu, cena bude začínat na 1 390 korunách a kvalitou budeme konkurovat značkám z vyšší cenové kategorie,“ říká Urban.

V neposlední řadě by firma letos měla spustit projekt zvaný LentiamoLab, za kterým se skrývá snaha investovat do různých inovativních možností péče o zrak. „Aktivně vyhledáváme na trhu nové projekty, které se zabývají zlepšováním péče o oči či prodejem optiky online. Uvítáme, když se nám takové projekty budou hlásit i samy, ty nejzajímavější jsme připraveni finančně podpořit,“ vysvětluje CEO společnosti.