Krušnohoří v seznamu světového dědictví: moc to nepřinese, ale dá to hodně práce

A tak tím jediným důkazem, že se povedlo něco velkého, je zrekonstruovaná budova bývalé prodejny mléka, kde dnes sídlí informační centrum. A stojan s malým plakátkem, který kolemjdoucím oznamuje, že Krupka je konečně součástí světového kulturního dědictví.

Uvnitř infocentra vítá návštěvy místní patriotka Daniela Remenárová. Nijak nezakrývá, jaké nadšení jí způsobilo, že bývalé hornické město jako součást česko-německého projektu Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří úspěšně proměnilo svou nominaci. „Moc nám to nepřinese, ale bude to znamenat hodně práce,“ očekává Remenárová od nového puncu Krupky.

Zatímco návštěvě ukazuje desítky historických obrázků a fotek připomínajících, jak bohatým městem Krupka byla („měla sedm kostelů a jen v horní části města podle tatínka fungovalo čtyřicet hospod, kaváren a cukráren“), do infocentra vejde několik skupinek českých i německých turistů. Jedni chtějí poradit, kde tady poobědvat, další se ptají na cestu do prohlídkové štoly Starý Martin, jiní žádají o radu, jak dojet na místní vyhlídku zvanou Komáří vížka.

I těch několik desítek minut ukazuje, že zápis na seznam UNESCO může přehlížené Krupce a možná i celé této opomíjené části Krušných hor pomoci. Ostatně jak napsal turista Robert Wright z amerického Cincinnati do nové návštěvní knihy: „Jsem šťastný, že jsme to tu viděli, ještě než přijdou davy.“

A to je možná to nejdůležitější. Jsou místní služby a podnikatelé na nové turisty připravení a hlavně vůbec zvědaví? Zatím to tak nevypadá. Přímo v Krupce je žalostná nejen nabídka pohostinství, ale i ubytování. „Hotel Horal v Bohosudově je zavřený, podnik U Žida zase prohrál jeho majitel v automatech,“ vypočítává Remenárová. Pokud sem někdo dorazí, nemá zatím žádný důvod utrácet nebo se zdržet na delší dobu.

Taková laxnost či nepřipravenost přitom zaráží, protože o začlenění do seznamu světového dědictví se Krupka snaží mnoho let. Poprvé se o této možnosti začalo seriózně mluvit před patnácti lety.

Regionální Deník Směr například v říjnu roku 2005 napsal: Na české straně na jeho přípravě pracuje muzeum v Mostě. „Cílem projektu je udržet život v Krušných horách, podpořit turistiku a cestovní ruch, oživit hospodářský rozvoj,“ sdělila ředitelka muzea Libuše Pokorná. Zaevidování na seznam světového kulturního dědictví je projektem do budoucna, který se českému i saskému regionu určitě vrátí.

Možná ještě víc zarážející než přístup podnikatelů se zdá postoj Regionálního muzea v Teplicích, které provozuje i krupské muzeum. Tedy provozovalo. Od loňského února je historická budova na nejcennější krupské Husitské ulici uzavřena. Přestože nutná rekonstrukce bude trvat dlouhé tři roky a vyžádá si minimálně 70 milionů korun, s ničím se ještě nezačalo. Uvnitř je všechno vystěhováno a zůstaly jen holé zdi.

