Kraví hora je nevhodná. Drábová kritizuje výběr lokality pro jaderné úložiště

Kritika se objevila i ve výroční zprávě Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB), kterou v pondělí 8. dubna schválila vláda. Na kritické pasáže jako první upozornil zástupce ekologické organizace Calla Edvard Sequens na sociálních sítích. Úřad vedený Drábovou kritizuje nedostatečné podklady, které mu SÚRAO posílá. O plánovaném zúžení výběru devíti zvažovaných lokalit na čtyři tak zatím nelze rozhodnout.

Současně se SÚJB jasně vyjádřil, že lokalita Kraví hora u Bystřice nad Pernštejnem není pro umístění trvalého úložiště jaderného odpadu vhodná. Problémem jsou geologické zlomy i narušení hornin hlubinnou těžbou uranu u obcí Rožná a Dolní Rožínka. SÚRAO přesto tuto lokalitu dál prosazuje. „Podle toho, co dnes víme, tak Kraví hora pro umístění úložiště vhodná nebude,“ řekla webu Euro.cz Drábová.

Prohlédněte si úložiště jaderného odpadu v Německu a ve Finsku:

Podobná kritika se neobjevuje poprvé. Již loni v dubnu se SÚJB vyjádřil o projektu na stavbu podzemní geologické laboratoře v Bukově nedaleko Rožné. Projekt za 1,7 miliardy korun nejprve označili za zbytečné plýtvaní penězi ekologičtí aktivisté. Později se s kritikou přidal jaderný dohled, který vznik laboratoře označil za uspěchaný a vytkl SÚRAO špatnou komunikaci s odbornou veřejností a také chybějící analýzy a nezávislé oponentury.

Míst, na kterých by v budoucnu mohlo úložiště vzniknout, je aktuálně ve výběru devět. Tři lokality jsou na Vysočině, dvě v Jihočeském kraji, jedna v Plzeňském kraji a jedna na pomezí Plzeňského a Ústeckého kraje. V úvahu přichází také okolí obou jaderných elektráren, které byly k původnímu seznamu přidány až později. O konečném umístění úložiště by mělo být jasno kolem roku 2025. S uvedením úložiště do provozu se však počítá až v roce 2065.

Jak se bourá jaderná elektrárna: