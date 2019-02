Komárek posiluje v IT, KKCG kupuje dvě firmy z holdingu Cleverlance

Napsaly to dnes Hospodářské noviny (HN), podle kterých má transakce hodnotu ve stovkách milionů korun. Obchodem se bude zabývat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), po dokončení nákupu se podle deníku byznys skupiny KKCG v oboru informačních technologií zvětší zhruba o polovinu a bude mít konsolidovaný obrat téměř pět miliard korun.

Komárek má ovládnout společnost Cleverlance Enterprise Solutions (Cleverlance ES) a její sesterský podnik AEC. „V rámci IT byznysu se zaměřujeme na tři oblasti: ukládání dat na cloudové servery, digitální transformaci firem a zajišťování jejich kybernetické bezpečnosti. Dosud jsme byli silní v první ze zmíněných oblastí. Nynější akvizice Cleverlance ES a AEC nám významně pomůže i v těch dvou dalších,“ řekl HN investiční ředitel KKCG zodpovědný za nové technologie Michal Tománek.

Pražská Cleverlance ES je největší firmou ze stejnojmenné skupiny a zaměřuje se na vývoj počítačových programů a mobilních aplikací pro velké české banky, tuzemské mobilní operátory nebo pro Škodu Auto. Brněnská AEC svým firemním klientům zajišťuje počítačovou bezpečnost.

KKCG v oboru informačních technologií začínala s vlastními datovými centry DataSpring, k nimž předloni přikoupila tuzemského poskytovatele IT služeb AutoCont. V Cleverlance ES má Komárkova skupina získat podíl 70 procent, ve firmě AEC to bude 55 procent. Zbylé podíly v obou společnostech by si měla podržet sedmička vlastníků mateřské Cleverlance Group. V případě AEC zůstane menšinovým akcionářem také jeho ředitel Tomáš Strýček. Podle šéfa a spolumajitele Cleverlance Group Jiřího Bíby nynější majetkové propojení s KKCG pomůže jeho skupině v chystané expanzi na zahraniční trhy.

Firmy už spolupracují. Cleverlance pracuje také pro loterijní Sazku či mobilního operátora Sazka Mobil, oba podniky vlastní KKCG. Komárkův podnik DataSpring pro Cleverlance spravuje data.

KKCG Investiční skupina KKCG má majetek v odhadované výši 5,2 miliardy eur. Působí například v těžbě ropy a prodeji plynu, loterijním byznysu, realitách nebo turistice. Cleverlance podle posledních zveřejněných výsledků za rok 2017 zvýšila konsolidovaný obrat o pět procent na 951 milionů korun a provozní zisk téměř zdvojnásobila na 42,5 milionu korun.

