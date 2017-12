Kellner do startupu zainvestuje prostřednictvím své splátkové firmy Home Credit. Investice bude probíhat postupně, v prvním kolem získá Home Credit ve startupu dvacetiprocentní podíl za dva miliony eur (50 milionů korun). Další peníze až do výše 150 milionů korun podle zakladatele Barionu Tamáse Bíró Home Credit poskytne, jakmile firma dosáhne stanovených výsledků.

„Zajímají nás platební technologie, které Barion úspěšně uplatnil v Maďarsku. Naše investice umožní tomuto startupu růst za hranice Maďarska ve střední, východní a severní Evropě,“ uvedl pro Euro.cz ředitel komunikace Home Creditu Milan Tománek.

Zprávy ze světa těch nejbohatších čtěte v rubrice Miliardáři

Barion má v současnosti šest tisíc firemních zákazníků a 2600 partnerů v oblasti e-commerce. Drtivá většina transakcí (95 procent) probíhá ve forintech. To by se však nyní mělo změnit. S pomocí Kellnerových peněz startup plánuje expandovat do Česka, Německa, Rakouska, Slovenska a Slovinska.

Do vedení firmy nově přibudou dva manažeři z Home Creditu. Business model Barionu nespočívá v poplatcích za provedené platební transakce. Firma monetizuje data, která o klientech shromáždila při jejich nákupech. Cílem je vytvořit největší databázi klientů na světě.

Skupina Home Credit založila v únoru letošního roku fond rizikového kapitálu, který vyhledává fin-tech startupy, jejichž technologie může využít. První investicí byl americký Nymbus, tvůrce cloudového softwarového řešení pro bankovní systémy.

Dále čtěte: