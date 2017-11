Škoda Transportation si s novým vlastníkem zachová výrobní program i počet zaměstnanců

Zatím se nepočítá se žádnými změnami v továrně. „Všechno je na novém vlastníkovi až po takzvaném closingu, tedy po souhlasu ÚOHS a po finalizaci transakce,“ uvedl Krsek. Smlouva mezi kupujícím a prodávajícím je podepsaná, ale nabude účinnosti po souhlasu ÚOHS. Teprve poté se stane PPF faktickým vlastníkem skupiny Škoda Transportation.

Podle Krska by měly strojírny s novým stoprocentním vlastníkem zachovat dosavadní výrobní program i počet zaměstnanců. „Smyslem, proč PPF investovala do firmy, je určitě rozvíjet firmu, takže určitě bude rozvoj firmy dále pokračovat,“ uvedl. Krsek chápe PPF jako stabilního a dlouhodobého vlastníka. „Je to finančně silná skupina, která je určitě schopná Škodě Transportation pomoci,“ řekl.

Škoda Transportation Skupina s více než 5300 zaměstnanci je největší firmou zabývající se dopravním strojírenstvím ve střední a východní Evropě. Vyrábí tramvaje, příměstské elektrické vlaky, lokomotivy, soupravy metra, trolejbusy nebo elektrobusy. Skupina PPF působí v bankovnictví a finančních službách, telekomunikacích, biotechnologiích, pojišťovnictví, nemovitostech a zemědělství. Je aktivní v Evropě, Rusku, Asii i Severní Americe. Skupina podle své mluvčí vlastnila k polovině letošního roku aktiva dosahující téměř 35 miliard eur a celosvětově zaměstnávala 155 tisíc lidí, z toho v Česku téměř devět tisíc zaměstnanců.

Krsek se nedomnívá, že by kontakty PPF, například v politice, ekonomice i v zahraničí, mohly strojírnám pomoci více, než se to dařilo současnému managementu skupiny. „Nemyslím si, že je to o kontaktech v politice. Ten byznys je primárně o kvalitě výrobků. A pro tu je samozřejmě důležitá finanční stabilita, ale pak je to primárně o schopnosti firmy produkovat kvalitní výrobky,“ uvedl Krsek. Možné průniky na zahraniční trhy nebyly předmětem debaty o akvizici. K otázce, zda si nový vlastník ponechá současný management, Krsek uvedl, že věří, že PPF přesně věděla, do jakého oboru vstupuje, a má to dobře rozmyšlené. „Takže neočekávám, že by z tohoto pohledu vznikl jakýkoliv problém,“ dodal.

Zájem o Škodu Transportation měl více než rok největší výrobce kolejových vozidel na světě, Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) z Číny. Na začátku listopadu pak česká média přišla s informací, že Škodu koupí Energetický a průmyslový holding miliardáře Daniela Křetínského.

Následné jednání s PPF bylo velmi rychlé. K otázce, zda byla prodejní cena srovnatelná s tou, kterou nabídl holding EPH, Krsek řekl, že „pokud by nebyla srovnatelná, tak bychom to neprodali“. Média považují koupi odhadovanou na více než deset miliard korun za jeden z největších obchodů roku. Součástí transakce je i závazek PPF poskytnout Škodě provozní úvěr na financování nezbytných potřeb společnosti.

Český vlastník má podle Krska určitě výhodu z pohledu zachování klíčových aktivit v České republice. V tom je jeho benefit vyšší než třeba u možného čínského vlastníka.

Skupina Škoda Transportation je podle Krska na příští léta zakázkově naplněná. „A firma funguje a běží výborně,“ dodal. Letošní odhady hospodaření strojírny neuvedly.

