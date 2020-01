Kauza Perun: obrana vyměřila výrobci vozidla 11milionovou pokutu

Penalizační faktura dorazila do přeloučského sídla společnosti SVOS loni v prosinci. Podle informací týdeníku Euro se v ní ministerstvo obrany domáhá zaplacení jedenácti milionů jako pokuty za to, že firma nesplnila kontrakt a nedodala čtyři obrněná vozidla Perun do 30. listopadu 2018.

„Smlouva jasně stanovila termín dodání i penále za jeho nedodržení,” reaguje Jan Pejšek, mluvčí ministerstva obrany. Zádrhel vznikl tím, že na podzim roku 2018 došlo k prodloužení vojskových zkoušek, protože vozidlo z pohledu zkušební komise nesplňovalo všechny požadavky armády. A tím, že termín testů byl posunut až do června 2019, začala výrobci obrněnců hned od 1. prosince 2018 nabíhat penále. Ta se sčítala dalších 251 dnů, než ministerstvo nákup definitivně vypovědělo.

Jaroslav Černý, generální ředitel SVOS Přelouč, v otevřeném dopise směřovaném ministrovi Lubomíru Metnarovi (za ANO) označuje takový postup za „šikanózní.“ V listu, jehož kopii má týdeník Euro k dispozici, se Černý resortu ptá: „Tento postup jen podtrhuje, že ministerstvo obrany (…) činí kroky, jejichž cílem je způsobit naší společnosti škodu. Přijde vám v pořádku, že Ministerstvo obrany ČR nejdříve podepíše smlouvu, pak přestane plnit své závazky z ní vyplývající a následně se ještě pokusí protistranu finančně sankcionovat?“

Firma argumentuje i tím, že přestože svého obrněnce k prodlouženým vojskovým zkouškám přistavila, zkušební komisaři s ním až do loňského června neprovedli ani jeden test.

I tahle věc nejspíš skončí u soudu. Už loni v listopadu podala společnost SVOS Přelouč k Obvodnímu soudu pro Prahu 6 dvě žaloby, kde si stěžuje na to, jak ministerstvo obrany ve zrušeném obchodu v hodnotě 94,5 milionu korun postupovalo.

