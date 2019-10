Jsou to lidé, ne démoni. Většina velkých solárních elektráren má dohledatelné vlastníky

Podle zkušeností autora článku, který v posledních devíti letech opakovaně prověřoval vlastnickou strukturu 600 největších fotovoltaických elektráren v Česku, má drtivá většina z nich lehce dohledatelné vlastníky. Jejich jména může zjistit každý, kdo umí vyhledávat v online verzi obchodního rejstříku.

Naprostá většina vlastníků je relativně neznámá. Jedná se často o lokální podnikatele, kteří měli od listopadu 1989 něco vyděláno a našetřeno, nebo o rentiéry, investující výnos z předchozího prodeje své firmy. Současně lze narazit na desítky známých jmen - majitele prosperujících českých podniků, komunální politiky, a dokonce i známé sportovce.

Ševčíkovo dilema

Zřejmě nejznámějším jménem ze všech majitelů solárních elektráren je fotbalová legenda Petr Čech. Vlastní totiž 55procentní podíl ve firmě Tiempon a jejím prostřednictvím pak jednu z mnoha solárních elektráren v průmyslové zóně u Chomutova. Podíl 49 procent ve firmě FVE Lužany, jež vlastní jednomegawattovou solární elektrárnu na Královéhradecku, držel do loňského roku tenista Tomáš Berdych.

na objednávku Jeep Grand Cherokee Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

3.0 V6 Diesel 140 kW Výbava:

Laredo 1 095 920 Kč

s DPH Detail na objednávku Hyundai Ioniq EV Elektromotor Elektromotor Automatická Automatická Motor:

EV Výbava:

Ultimate 711 322 Kč

s DPH Detail na objednávku Jeep Compass Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.4 MultiAir/103 kW Výbava:

Sport 485 520 Kč

s DPH Detail na objednávku Hyundai Tucson Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.6 T-GDi 130 kW Výbava:

TRIKOLOR 6 872 Kč

s DPH Detail na objednávku Škoda Kodiaq RS Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

2.0 TDI 176 kW 4x4 DSG Výbava:

RS 1 094 708 Kč

s DPH Detail na objednávku BMW M4 Coupé Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

M4 Coupé Výbava:

M4 1 500 590 Kč

s DPH Detail na objednávku Audi Q7 Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

45 TDI quatro 170kW Výbava:

Q7 1 594 710 Kč

s DPH Detail na objednávku Škoda Citigo-e iV Elektromotor Elektromotor Automatická Automatická Motor:

61 kW Výbava:

Style 421 302 Kč

s DPH Detail na objednávku BMW X7 Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

xDrive30d AT Výbava:

Sériové provedení 1 998 516 Kč

s DPH Detail na objednávku Hyundai i30 kombi Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.0 T-GDI 88 kW Výbava:

Trikolor 4 730 Kč

s DPH Detail na objednávku Mazda CX-30 Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

2.0 Skyactiv/90 kW Výbava:

Skyaktiv-G 557 653 Kč

s DPH Detail na objednávku Škoda Kamiq Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.0 TSI/70 kW Výbava:

Ambition 360 905 Kč

s DPH Detail

Zřejmě nejpřekvapivějším vlastníkem podílu v solární elektrárně je zpěvačka Tereza Kerndlová, která spolu s manželem a matkou vlastní menší zařízení o výkonu 749 kilowattů u Větrného Jeníkova na Vysočině. V poněkud schizofrenní pozici je ekonom Miroslav Ševčík. „Téměř žádný vliv na zlepšení ekologie to nemá. Považuji to za jeden z největších ekonomických zločinů,“ prohlásil před devíti lety o výrobě elektřiny ze slunečního záření. Přitom tehdy byl - a dodnes je - předsedou představenstva otrokovické společnosti Toma, jež postavila solární elektrárnu o výkonu 1,6 megawattu.

Zajímavým trendem je též přeběhnutí od fosilních paliv k zelené energetice. Mezi největší majitele fotovoltaických elektráren v Česku dnes patří bývalí spoluvlastníci mosteckých dolů Petr Pudil a Vasil Bobela. Ti v oboru zelených energií podnikají pod značkou REN Power CZ. Do tří velkých solárních elektráren v letech 2009 a 2010 investoval také další bývalý mostecký uhlobaron Luboš Měkota, který před šesti lety zemřel předčasně na infarkt.

Slušňáci v převaze

Většina známých vlastníků spadá do kategorie seriózních byznysmenů, kteří do fotovoltaiky zhruba před deseti lety investovali část peněz vydělaných v hlavním oboru podnikání. Do této skupiny patří třeba vlastník obřího e-shopu Alza.cz Aleš Zavoral, František a Martin Piškaninové z logistické společnosti Hopi či spoluvlastník Tipsportu Vratislav Randa (více viz Byznysmeni i sportovci).

Kde mizejí solární miliardy: majitelům elektráren zůstane jen třetina z vyplacené podpory

FVE ( Autor: Hynek Glos/Euro )

Máte-li zájem o kontroverznější jména, lze zmínit třeba advokáta Daniela Honzíka. Ten se mediálně zviditelnil v podivné kauze restituce pozemků bývalého Bečvářova velkostatku. Honzík investoval do dvoumegawattové solární elektrárny v Nučicích u Prahy, ale oproti jiným účastníkům solárního boomu měl smůlu. ČEZ jeho elektrárnu připojil k síti pozdě, a tak má nárok jen na nevýhodnou výkupní cenu z roku 2011.

Byznysmeni i sportovci

Týdeník Euro vybral známější jména, která lze nalézt mezi přímými či nepřímými vlastníky fotovoltaických elektráren na českém území. Miliardáři, byznysmeni Miloslav Černý • České přístavy Otakar Moťka • investor (mj. Sklárny Kavalier) Tomáš Nebeský • Wotan Invest Antonio Pasquale • Karlovarské minerální vody František a Martin Piškaninové • Hopi Vratislav Randa • spoluvlastník Tipsportu Iva Šťastná • Portiva rodiny Vařekova a Kreysova • Ravak Martin Ulčák • Geco a E-invest Aleš Zavoral • Alza.cz Zdeněk Zemek • Z-Group Šéfové velkých firem Miroslav Dvořák • bývalý šéf Českého Aeroholdingu Theodor Dvořák • bývalý šéf ČEZ (1999-2000) Jaroslav Míl • bývalý šéf ČEZ (2000-2003) Ferid Nasr • šéf Exim Tours Dušan Lehotský • bývalý manažer Českého Telecomu Rentiéři, investoři Jaroslav Vlasák • bývalý spolumajitel Excalibur City Josef Koller • bývalý majitel Auto Kelly Martin Shenar • bývalý spoluvlastník Hachette Filipacchi Petr Pudil a Vasil Bobela • bývalí majitelé Czech Coal Stanislav Adamec • bývalý spoluvlastník OEZ Letohrad Politici a starostové Ahmad Raad • vlivný člen severočeské ODS Alexandr Novák • bývalý senátor za ODS Jiří Jílek • starosta Bělé nad Svitavou Ryan Strnad • bývalý místostarosta Žamberka za ODS Věslav Michalik* • starosta Dolních Břežan Sportovci, umělci Petr Čech • fotbalista Tomáš Berdych* * • tenista Tereza Kerndlová • zpěvačka * Své podíly v solárních elektrárnách prodal v roce 2017

* * Uveden jako spoluvlastník FVE Lužany do roku 2018

Dále čtěte:

Zemkova Z-Group spustila v Maďarsku soláry za 100 milionů korun

Solární byznysmen Zemek: Nechci být obětním beránkem

Velký návrat: solárníci v Německu loni instalovali zdroje o výkonu tří jaderných reaktorů

Energetická laboratoř v praxi: sever Německa chce být do roku 2035 bez emisí

Nejsilnější reaktory má Čína. Elektrárna Taišan spustila druhý zdroj o výkonu 1,66 GW

Facebook zelená. Staví obří solární park za 10 miliard