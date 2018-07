Jsme pod kontrolou inspekce, chlubil se obchodník. To jsou všichni, ohradila se SZPI

Banky jsou pod dohledem České národní banky, podnikatele v energetice kontroluje Energetický regulační úřad a na prodejce a výrobce potravin dohlíží zase Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI). To jsou známé skutečnosti. Zdůrazňování úředního dohledu ze strany firem však může být protiprávní.

Zkušenost z poslední doby s tím má poslední z jmenovaných institucí. Jeden z prodejců na své webové stránky umístil logo s odkazem na stránku SZPI a vše ještě doplnil větou „Jsme pod kontrolou SZPI“.

Postup obchodníka se však inspektorům nelíbil. Pod jejich dohledem jsou z podstaty věci všichni, kdo mají co do činění s potravinami. Podobná prezentace může u zákazníků budit dojem nadstandardního dohledu.

„Celkově to mohlo působit dojmem, jako by šlo o nějakou formu partnerství a jako by existoval nějaký zvláštní dozor s přidanou hodnotou pro spotřebitele, která tam však nebyla,“ vysvětluje mluvčí SZPI Pavel Kopřiva. Podobných případů bylo více, provinilí podnikatelé však po upozornění SZPI loga, odkazy a sporné pasáže ze svých stránek stáhli.

Známka s dobrým jménem

Inspekce upozorňuje, že logo SZPI je chráněno u Úřadu průmyslového vlastnictví a jeho nepovolené využití může být kvalifikováno jako zneužití. Podle patentové zástupkyně a soudní znalkyně Michaely Chytilové nikdo nesmí bez souhlasu vlastníka užívat označení shodné nebo podobné s ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou shodné nebo podobné těm, pro které je ochranná známka zapsána.

V takovém případě je podstatné, zda je chráněný produkt pro spotřebitele zaměnitelný. Takzvané známky s dobrým jménem jsou však pod ještě přísnější ochrannou.

„Zvýšená ochrana je potom poskytována známkám s dobrým jménem, což jsou v podstatě známky, které zná značná část relevantní veřejnosti, což v případě SZPI jistě je. Zde pak není třeba prokazovat nebezpečí záměny, ale stačí, pokud je dané užití známce na újmu nebo z ní nepoctivě těží. Což by mohl být tento případ,“ míní Chytilová.

Zneužití názvu zaznamenaly i další úřady

Se zneužíváním svého jména mají zkušenosti i další instituce. Například Česká obchodní inspekce (ČOI) před dvěma lety řešila případ e-mailů z adresy kontrola@wwwcoi.cz. Podnikatelům v nich bylo nabízeno, že za poplatek ve výši 990 korun jim ČOI pomůže odstranit nedostatky na webových stránkách zjištěné při údajné kontrole.

Inspekce však žádné zprávy nerozesílala a žádnou podobnou službu ani nenabízí. „Ten web už dneska neexistuje. Po naší tiskové zprávě se zalekli a zanechali toho,“ dodává mluvčí ČOI Jiří Fröhlich.

