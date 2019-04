Jeden cent za jeden znak. Šéf Twitteru Dorsey si loni vydělal 1,4 dolaru

Spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Twitter Jack Dorsey obdržel za loňský rok svůj první plat od doby, co se před čtyřmi lety vrátil do nejvyšší funkce. Dostal 1,4 dolaru (32 korun), tedy 140 centů, což odpovídá jednomu centu za každý znak v původnímu počtu znaků tweetu. Vyplývá to z prohlášení firmy pro americkou Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC).