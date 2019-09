Je dobrá doba na nákup firem. Ovšem s rozmyslem

“Ceny v sektorech, tedy aspoň v těch, ve kterých jsme my, šly za posledních 12 měsíců hodně dolů a nastává dobrý čas nakupovat. Pokud porovnám situaci před rokem a dnes, tak rozdíl je dvacet procent,” prohlásil Jozef Janov z Hartenberg Capital. Investiční fond spravující peníze premiéra Andreje Babiše vstoupil třeba do reprodukčních klinik, opravny letadel ale třeba i výrobce spodního prádla. Podle Janova by fond do konce roku mohl uzavřít ještě další dvě transakce.

Pokles cen má několik příčin. Velkým rizikem pro investory byl ještě nedávno nevyzpytatelný tlak na zvyšování mezd. Jeden z nejčastějších dotazů při rozjíždějících se jednáních o prodeji tak směřoval na působení odborů v podniku. Podle řečníků však tento vliv už nepředstavuje takovou hrozbu, jako tomu bylo ještě před pár měsíci. “V prvním polovině letošního roku se situace stabilizovala a k žádnému nárůstu už nedochází,” míní spolumajitel strojírenské skupiny SkyLimit Industry Jaroslav Sopuch. Také podle Janova už pominulo prudké přidávání ve zdravotnictví, jedním z klíčových odvětví Hartenbergu.

Navíc zájem o firmy už také není tak obrovský, jak bylo ještě nedávno obvyklé. Tím opadl i tlak na výši ceny. Podle Milana Bílka z poradenské společnosti Patria Corporate Finance je zájem ze strany investorů o tuzemské firmy stále velmi vysoký. “Vidíme stále velký převis poptávky, nicméně v jisté fázi procesu mnoho investorů odchází,” řekl Bílek. Příčinou je právě opatrnost mnoha potencionálních kupujících při záplavě zpráv o přicházející krizi.

To však alespoň v některých případech není na místě. Zpomalení přicházející z Německa bude mít nejspíše dopad na velkovýrobce jednoduchých autodílů s minimální přidanou hodnotou a marží, tedy proslulé montovny. Řečníci se však shodli, že některá zajímavá odvětví by mohla případnou krizi přestát bez větších problémů.

“Třeba sektor potravinářství by recesí neměl být zasažen,” je přesvědčen Bílek. Dodal však, že zrovna moc příležitostí na nákup potravinářských firem na trhu není.

Sopuch zase vidí velkou příležitost v malých a středních strojírenských firmách vyrábějících produkty s vysokou přidanou hodnotou, na kterých by se ani předpovídaná krize automobilového průmyslu neměla projevit.

“Dvě ze čtyř našich firem působí v oblasti průmyslové automatizace, mají vysokou přidanou hodnotu a vysoký podíl kvalifikované práce. Podle zkušeností z minulé krize se domníváme, že jsou trošku anticyklické,” prohlásil Sopuch. Podle něj automobilky právě v časech krize zvyšují tlak na inovace a zvýšení efektivity, což znamená více zakázek pro výrobce strojů.