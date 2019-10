Jak to svítí ve světě. Na aukcích se ceny za kilowatthodinu dostaly pod dva americké centy

Autor: CC0 via Pixabay

Fotovoltaická elektrárna, ilustrační foto Autor: CC0 via Pixabay

Když dva lidé dělají totéž, není to vždy totéž, a nikde to neplatí víc a viditelněji než na příkladu fotovoltaických elektráren. V Česku solární horečka v roce 2010 v podstatě „zazdila" celý byznys na mnoho let dopředu, což jinde ve světě zdaleka tolik neplatí.