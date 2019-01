Investice v roce 2019: na burze letos příliš nezbohatnete

Jsou roky, kdy je lepší peníze nechat ležet na bankovním účtu, případně je rovnou zašít do matrace. Do značné míry to platí i o loňském roce. Kryptoměna bitcoin ztratila více než čtyři pětiny své hodnoty, ethereum ještě více. Koncern GE, jeden z hlavních pilířů amerického průmyslu, zaznamenal pád hodnoty akcií o více než 60 procent. Řada evropských průmyslových skupin a bank odepsala jednu třetinu hodnoty.

Obecně platí, že loni se vyplatila investice spíše do amerických než evropských akcií, mimo jiné i díky posilování dolaru. Odvážnější investoři mohli zkusit štěstí při investování do brazilských a ruských akcií, i když tady jim naopak část výnosu ukouslo oslabování tamních měn. Ale lze najít i několik známějších společností, které udělaly investorům radost. Kdo vsadil na Twitter, TripAdvisor či Amazon, vydělal za jediný rok vyšší desítky procent.

Vývoj hodnoty amerického akciového indexu Dow Jones Industrial:



Zdroj: tradingeconomics.com

Ohledně letošního roku převažuje mezi oslovenými analytiky a investory skepse. Americké ani západoevropské akcie vesměs k nákupu nedoporučují. Rozumnější prý bude posilovat investice do dluhopisů či akcií obchodovaných na pražské burze. Odvážnější mohou vsadit i na zlato, jehož cena jde v nejistých dobách zpravidla nahoru.

V jistých případech muselo být jasné, že hodnota je přestřelená a musí dojít ke korekci. Třeba růst kryptoměny bitcoin z 1000 dolarů na počátku roku 2017 až na 20 tisíc dolarů v polovině prosince téhož roku byl podezřelý na první pohled. Poté už mohl následovat jen volný pád.

Dne 17. prosince loňského roku, tedy přesně rok po dosažení historického maxima, stál jeden bitcoin pouze 3300 dolarů. „Bitcoin nepovažuji za investici, bitcoin je loterie. Během loňského roku jsme mohli vidět klasický příklad splasknutí cenové bubliny,“ poznamenal Martin Slaný, hlavní ekonom investiční skupiny DRFG.

Vývoj hodnoty bitcoinu v roce 2018

Zdroj: coinmarketcap

Jiné pády bývají naopak méně očekávané. Od poloviny roku 2017 nezadržitelně klesá legenda amerického strojírenství General Electric neboli zkráceně GE. Za rok a půl její akcie spadly z 27 dolarů na něco málo přes sedm dolarů. To dělá tříčtvrtinovou ztrátu hodnoty během osmnácti měsíců. Investoři nevěřícně zírají a ptají se: co se v GE stalo?

Pozoruhodné je, že akcie GE se začaly sypat krátce poté, co ve funkci skončil dlouholetý generální ředitel Jeff Immelt. Od té doby chodí jedna špatná zpráva za druhou. Zájem o turbiny do uhelných a plynových elektráren klesá, navíc u turbin značky GE se objevily problémy s kvalitou lopatek. Akvizice francouzského výrobce turbin Alstom problém jen prohloubila. Ztrátová je také divize finančních služeb.

Nové vedení zmatkuje, zadlužení roste a dividendy klesly na symbolickou úroveň. „Snižováním dividendy GE jednoznačně ztratilo přízeň většiny drobných individuálních investorů. Navíc její akcie byly vyřazeny z indexu Dow Jones Industrial Average. Aby toho všeho nebylo málo, Komise pro cenné papíry vyšetřuje účetní praktiky společnosti,“ vysvětluje pád akcií GE hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

