Investice do startupů lákají čím dál víc. Michal Ciffra z Depo Ventures radí, na co si při nich dát pozor

Michal Ciffra je spoluzakladatelem české platformy Depo Ventures, která spravuje investiční fond a sdružuje síť andělských investorů. Zároveň několik let působí jako analytik a konzultant zaměřený na oceňování podniků a fúze a akvizice (M&A).

Ve svém komentáři pro Euro.cz se tentokrát zamýšlí na tím, jaké příležitosti a nástrahy naskýtá investování do takzvaných startupů, tedy začínajících podniků s velkým růstovým potenciálem, které na trh přicházejí s inovačním řešením určitého problémů za použití moderních technologií – jak praví jedna z jejich mnoha definic. Ačkoliv je totiž investování právě do těchto typů firem v poslední době čím dál oblíbenější, rozhodně se nedá říct, že by bylo pro každého.

Než se rozhodnete kamkoli investovat, vždy začněte tvorbou investiční strategie a portfolia s cílem minimalizovat riziko a maximalizovat návratnost investic. Ve světě rizikového kapitálu to platí obzvlášť. Předtím než začnete investovat do technologických startupů, byste si měli zodpovědět alespoň těchto pět základních otázek.

Kolik peněz chci investovat?

Začněte tím, že si určíte, jak velkou část svých prostředků, které máte určené k investování, chcete vyčlenit na startupy. Podle míry vaší angažovanosti v roli investora je možné uvažovat o následujících třech možnostech:

pokud se chcete stát pasivním investorem, vyčleňte si maximálně pět procent svého jmění,

svého jmění, pokud máte čas a chuť se občas investicím trochu věnovat, můžete investovat do 10 procent svého jmění,

svého jmění, pokud se chcete stát andělským investorem a věnovat se startupům naplno, můžete vyčlenit až 20 procent (a více dle vlastního uvážení) svého jmění.

Proč? Investování do raných fází technologických společností je sice spojeno s bezprecedentním potenciálem výnosu v porovnání s ostatními třídami aktiv (pokud nebereme v úvahu spekulativní investice do kryptoměn), je však nutné počítat také s vysokým rizikem, se kterým je investování do startupů spojeno. Jinými slovy také můžeme říct, že obecně je vhodné investovat pouze takový objem prostředků, o který (sice neradi) můžete přijít a nikterak to neohrozí váš životní standard.

Zde malý tip. Nejvíce se vyplatí sázet na ty nejrychlejší koně. Úspěšné startupy za svůj životní cyklus projdou klidně i šesti investičními koly. V každém investičním kole dochází k vydání nových podílů či akcií a podíl původních společníků se tak rovnoměrně takzvaně ředí. Proto se vyplatí si nechat část alokace investičních prostředků na dorovnání tohoto ředění a zachování si tak stejného podílu jako při vstupu do společnosti. VC (venture capital) fondy si na takovou alokaci nechávají od 30 do 50 procent celkového objemu kapitálu. U andělských investorů se doporučená míra alokace pohybuje okolo 20 procent. Vždy však záleží na individuálním rozhodnutí investora v závislosti na celkové podobě investiční strategie.

Kolik startupů si zvolím?

S vysokým rizikem roste důležitost diverzifikace. Nikdy nesázejte všechno na jednu kartu, i když vás startup nadchne sebevíc. Některé průzkumy uvádějí, že při investici do minimálně 25 společností je pravděpodobnost dosažení více než dvojnásobku vloženého kapitálu přes 60 procent. My doporučujeme cílit na alespoň 20 investic v průběhu pěti let, což vychází na čtyři investice ročně. Tím si čistě statisticky zajistíte rovnoměrně rozložené portfolio. Nebude vás mrzet, když několik společností neuspěje, a zároveň se zvýší šance, že jste se trefili alespoň do jedné, která výrazně uspěje.

Jaké startupy si vyberu?

V rámci diverzifikace byste měli investovat nejen do startupů a technologií, které se vám líbí a kterým rozumíte, ale také do těch, které jsou aktuálně trendy nebo které mají potenciál tvořit budoucnost.

Pro některé investory nemusí být cílem pouze finanční zisk, mohou se rozhodovat na základě jiných kritérií, jako je například investování do SDG (sustainable development goals) startupů, tedy těch, které mají sociální nebo environmentální dopad.

Kvalitní startup by měl přijít s unikátním řešením nějakého konkrétního problému, s dobře zacílenou a zároveň velkou cílovou skupinou. Obchodní model by měl být škálovatelný. Měl by mít minimální a dobře pojmenovanou konkurenci a také silný tým s jasnou vizí.

V neposlední řadě pak vybírejte na základě svého vlastního instinktu a sympatií vůči zakladatelům. Je důležité, abyste si se zakladateli padli do oka, protože spolu budete komunikovat několik následujících let a musíte si vzájemně důvěřovat.

Kolik času mám jednotlivým společnostem věnovat?

Klíčová otázka, kterou si ne všichni investoři pokládají. Chci být pouze finanční investor a startupy jsou pro mě cesta diverzifikace portfolia, nebo chci být aktivní (andělský) investor, který svými zkušenostmi, znalostmi či obchodními kontakty bude svému portofliu pomáhat na pravidelné bázi?

Za předpokladu, že máte portfolio s 20 společnostmi a jste v roli čistě finančního investora, množství času stráveného jeho řízením je relativně nízké (maximálně jednotky hodin týdně). Nicméně pokud jste aktivním andělským investorem, může se jednat o plnohodnotný pracovní závazek v rozsahu 30 až 40 hodin týdně, zejména v prvních dvou letech od investice.

Jak nastavit očekávání ohledně doby návratnosti a výše výnosnosti?

Profesionální VC investoři zpravidla počítají s investičním horizontem minimálně pět let. Průměrná doba od založení společnosti po IPO (první veřejná nabídka akcií) se dříve pohybovala mezi sedmi až devíti roky. Dnes se tato doba posouvá k devíti a více letům. Pokud se zainvestované společnosti daří, přicházejí první příležitosti na prodej části nebo celého podílu po prvních třech až čtyřech letech od investice. A to zpravidla při vstupu velkých zahraničních VC fondů, jejichž zájmem je konsolidace podílů a tím i kontroly ve společnosti. Pro klid duše každého investora je rozumné od začátku počítat s omezenou likviditou vložené investice v rámci horizontu 10 let.

Z hlediska výnosnosti je u startupů možné dosahovat v porovnání s ostatními třídami aktiv s řádově vyšším zhodnocením. Jason Calacanis, jeden z nejznámějších andělských investorů a jeden z prvních investorů společnosti Uber, zhodnotil svou investici více než 14000krát. Pochopitelně tyto případy jsou spíše ojedinělé. Realistický cíl průměrného zhodnocení portfolia se může pohybovat na úrovni trojnásobku celkového vloženého kapitálu. Zde je však důležité odlišovat od očekávaného zhodnocení individuální investice a průměrného očekávaného zhodnocení portfolia. Tento ukazatel byste rovněž měli zohlednit při rozhodování o individuální investiční příležitosti a investovat pouze do takových, které mají potenciál zhodnocení minimálně na úrovni celkového objemu investičních prostředků, jež máte pro investice do startupů vyhrazeny. Jinými slovy, jedna investice (startup) by vždy měla mít minimálně potenciál vrátit veškerý investiční kapitál (portfolio).

Pokud si poctivě zodpovíte na výše zmíněné dotazy, dostanete základní představu o možné podobě své investiční strategie.

Tento text vyjadřuje názor autora, který se nemusí shodovat s názorem redakce či vydavatele. Společnost DEPO VENTURES, s. r. o., zároveň nenese žádnou odpovědnost za čtenářova investiční rozhodnutí.