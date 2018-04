Každých třicet vteřin vzlétne jeden obří dron, takzvaná volokoptéra s 18 rotory a motory pro dvě osoby, z terminálu na střeše mrakodrapu. Terminál obsahuje rampu, po které se volokoptéry pohybují. Robotické ruce vymění baterie, aby stroje váhové kategorie ultralightů mohly rychle opět vzlétnout.

Tak vypadá plán německé firmy Volocopter, jak si podmanit nebe ve městech. Denně má jeden terminál obsloužit deset tisíc zákazníků. Pokud terminálů bude po městě deset, kapacita se zvýší na sto tisíc, plánuje ředitel firmy Florian Reuter.

Vize německé firmy, jak budou moci i chudí lidé létat:

„Naším cílem není pouze vyvíjet létající stroj, ale také pracujeme na celém ekosystému, jenž nabízí městskou létající taxislužbu, která se může uplatnit po celém světě,“ prohlásil Reuter pro server GründerSzene.

Obří dron má dolet 27 kilometrů, takže má jít zejména o krátké vzdálenosti po městě. Výhodou je, že nepotřebuje letiště ani parkovací místa. Řízení je autonomní a poháněné devíti lithium-iontovými články. Pro případ poruchy je stroj vybaven padákem.

Firma tvrdí, že její ambicí je zpřístupnit létání každému člověku, nemá jít o službu pro elity. Pro svůj nápad německá společnost z města Bruchsal v Bádensku-Württembersku získala šejky z Dubaje, kde loni provedla testovací let bez posádky.

Testovací let v Dubaji v září 2017:

Zakladatel firmy Alexander Zosel tvrdí, že postupné vybudování terminálů ve městě umožní, aby byla služba skutečně dostupná všem. Podobně drahá jako jízda taxíkem, jen s tím rozdílem, že bude rychlejší a příjemnější.

Společnost získala na svou stranu také koncern Daimler, výrobce automobilů Mercedes-Benz. Loni jí dal na rozvoj 25 milionů eur (633 milionů korun). Trh s létající taxislužbou má mít do několika let velikost 200 miliard dolarů, uvedl Florian Holtzapfel z technické univerzity v Mnichově. Létající taxi by se mělo rozšířit ve městech do pěti let, věří letecký odborník firmy Gartner Michael Ramsey.

Jaká byla historie vývoje létajících aut?

Sám Zosel odhadl, že jejich vize levné městské přepravy vzduchem se uskuteční okolo roku 2030, kdy by měly ve vybraných městech létat tisíce jejich dronů.

I když město Dubaj není podle něj snovým místem pro testování nového dopravního prostředku kvůli vysokým teplotám a písku z pouště, přístup úřadů je naopak vynikající. Od roku 2016 má firma povolení k provozu v Německu jako ultralehká letadla.

