Hnutí Duha: Do roku 2030 by Česko mohlo z obnovitelných zdrojů vyrábět dvojnásobek elektřiny

Do roku 2030 by Česká republika mohla z obnovitelných zdrojů energie vyrábět více než dvojnásobek elektřiny proti dnešku. Uvedlo to Hnutí Duha na základě údajů firem sdružených v Komoře obnovitelných zdrojů energie. Výroba by podle ekologů byla levnější, bezpečnější, čistší a výhodnější pro stát než v případě nového jaderného reaktoru.