Historky podnikatelské: Jobsův kouč Mattone prosazuje zkrocení ega

Mattone, potomek italských imigrantů do Spojených států, vyrůstal v New Jersey. Jako mladý prošel různými povoláními a nesmírně toužil po úspěchu. Na konci 90. let proto sepsal knihu Success Yourself (Jak se stát úspěšným). Po tvrdé práci na knize čekal zasloužený úspěch, doufal v tisíce prodaných výtisků a uznání.

„Kolik myslíte, že se jí prodalo?“ pronesl dramaticky při své přednášce v Míčovně Pražského hradu, jíž byl týdeník Euro generálním mediálním partnerem a kde ho poslouchaly desítky vrcholných českých manažerů. „Deset,“ zaznělo z publika. „Cože, deset?“ rozčílil se dramaticky Mattone. „Prodal se jeden kus. Byla to pro mě naprostá porážka. Myslel jsem, že je konec. Moje ego dostalo tu největší lekci,“ vypráví.

Právě zkrocení vlastního ega a prvoplánové honby za penězi je podle Mattoneho první nezbytnou podmínkou, která člověka může dovést k úspěchu. Po každém debaklu přichází úspěch, tvrdí kouč. A jeho osobní debakl byl prvopočátkem nové kariéry, během níž se - trvalo to deset let - stal jedním z nejvyhledávanějších řečníků na téma manažerského vzdělávání a vedení firem. Stal se osobním koučem řady předních manažerů v čele se Stevem Jobsem či šéfem PepsiCo Rogerem Enricem a jeho knihy - včetně Success Yourself - se staly bestsellery.

Pro budoucí lídry jsou podle něj zásadní čtyři věci. Předně je třeba posílit v sobě kritické myšlení, tj. schopnost zaměřit se na detail. Lidé se podle Mattoneho musejí naučit rozeznávat motivace, které stojí za tvrzeními jejich protějšků. V Evropě, která není tak silně založena na podnikatelské kultuře jako Amerika, se pod tím obyčejně chápe humanitní vzdělání. „Musíte být schopni zhodnotit, co říkají ostatní, vyvodit z toho důsledky. Když se ptám vrcholných manažerů, co chybí generaci Y, je to podle nich právě pozornost k detailu,“ říká Mattone.

Druhou věcí je tvrdá práce. Kdo chce něčeho dosáhnout, musí pracovat do úmoru. Tuto podmínku nelze obejít a k úspěchu neexistuje žádná zkratka. Zatřetí je třeba být trpělivý. Úspěch nepřijde tak, jak si ho naplánujete. Každý den je třeba pracovat naplno a úspěch je třeba vnímat jako cosi, co přichází postupně s učením a osobním růstem. Kdo se soustředí na každodenní práci, nenechá se vyvést z míry náhlým povýšením či funkcemi.

Čtvrtá věc spočívá v rozlišování nebojácnosti a odvahy. V mladých lidech je třeba pěstovat odvahu. Firmy proto ve svých programech na výchovu budoucích lídrů musejí vytvořit prostředí, kde mladí ředitelé budou vystaveni úměrnému riziku, aby si vyzkoušeli, jaké to je neuspět. Z takových zkušeností se podle Mattoneho dá naučit nejvíc. Stejně jako on sám se poučil ze svých neúspěchů, přičemž dnes vede vlastní konzultantskou firmu JohnMattonePartners, přednáší v MBA programech a často je považován za „gurua“ manažerského vzdělávání.

