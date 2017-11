Herní vývojář EA byl příliš nenasytný. Některé země mikrotransakce označují za formu gamblingu

Možná jste si všimli, že v posledních měsících bylo z herní scény stále více slyšet o různých formách tzv. mikrotransakcí. Bodem zlomu se stala 17. listopadu vydaná a na multiplayer silně orientovaná Star Wars Battlefront 2. V této hře již byly přítomny tzv. loot boxy, které hráčům a hráčkám výměnou za reálné peníze dokázaly poskytnout při hraní významné výhody.

Za zmínku stojí rovněž arkádové závody Need for Speed Payback vypuštěné 10. listopadu. Tato hra byla zjevně postavena kolem mikrotransakcí, bez nichž bylo nutné pro průchod hrou (bez silnějšího automobilu některými závody neprojdete) v neúnosné míře opakovat stále dokola stejné závody.

Dostali jsme se tudíž daleko od příběhových DLC, případně od placených přídavků přidávajících různé blbiny jako oblečky pro hlavní postavu, brnění pro koně apod., bez kterých ovšem hru v klidu dohrajete. Pro oba dva zmíněné tituly platí, že se jedná o hry za plné ceny, tudíž se nelze divit, že se cítí podvedeni ti, kdo jsou vinou špatně nastaveného systému dále nuceni investovat do hry další stovky i více korun pro pohodlnější průchod.

Ten pak činí hraní bez dodatečného dokupování schopností a jiného obsahu velice repetitivním a nezábavným, protože trvá, než lepší schopnosti (nebo součásti pro auto v NfS) získáte obyčejným hraním. Adam Homola z Games.cz způsob nastavení Need for Speed Payback označil dokonce za free-to-play, viz diskuze o hře v GamesPlayi.

EA objevila zlatý důl

Obě hry vydala EA, která zjevně nezvládla krotit svou touho po vysokých výdělcích a s mikrotransakcemi ve svých nejnovějších hrách to přehnala. Firma byla nucená na vlnu nevole, jež se zvedla, postupným upravováním nastavení systémů. Ve druhém Battlefrontu nakonec stávající systém mikrotransakcí úplně vyškrtnula s tím, že se ale v přepracované firmě později vrátí.

Mimochodem, EA je teď vlastníkem nejvíce nenáviděného příspěvku na Redditu, jak upozorňují na např. Games.cz – počet negativních hodnocení se aktuálně blíží 700 tisícům. A změnami prochází také Need for Speed Payback, který prozatím schytává nepříliš nadšené recenze (a např. na Hrej.cz), svou frustraci ovšem na Metacritics více projevují hráčky a hráči.

Nedá mi to, abych nevzpomenul na Plants vs. Zombies 2, kde bylo také možné si dokupovat různé bonusy, jež sice průchod hrou usnadnily a urychlily, bylo ale současně možné všechny tyto vlastnosti – v tomto případě šlo typicky o nové rostliny – získat starým dobrým hraním, aniž bych měl pocit, že se bez investování stovek korun do hry neobejdu. Dobře nastavený systém fungovat může, byť se i zde můžeme zabývat etickými aspekty mikrotransakcí.

