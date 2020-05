Hackathon spojil stát a firmy v boji proti koronaviru

Hack the Crisis – tak se jmenuje virtuální hackathon, který spustil CzechInvest ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu a dalšími partnery. Spojuje stát, univerzity a firmy s cílem urychlit vybrané projekty v boji proti koronaviru. „Chceme ukázat, že dává smysl bojovat společně,“ říkají organizátorky hackathonu Tereza Kubicová z CzechInvestu a Jana Šmotková z podnikatelského inkubátoru ESA BIC Prague.

Jak vznikl nápad odstartovat v Česku národní hackathon proti koronavirové krizi?

Jana Šmotková: Inspirovaly jsme se příkladem Polska, kde byl koncept Hack the Crisis úspěšný. Podobných iniciativ vznikají po celé Evropě desítky a přišlo nám skvělé mít něco podobného i v Česku. Když jsme se o téma začaly zajímat, zjistily jsme, že u nás již existuje soukromá obdoba hackathonu, na niž jsme navázaly. Tím, že jsme v rámci hackathonu propojily soukromý a veřejný sektor, chceme ukázat, že dává smysl, když proti krizi bojujeme společně.

Stát a firmy ve společném boji: Jak na takovou iniciativu lidé reagují?

Tereza Kubicová: Hackathon není zaměřený na politiku, ale na iniciativy, které pomáhají společnosti a díky spojení státu a soukromého sektoru nemusejí vznikat jen na koleni. Už po měsíci jsme ve fázi, kdy se nám partneři sami ozývají s tím, že se chtějí zapojit a být toho součástí. Máme kolem sebe 150 mentorů, kteří na sebe navazují stovky podporovatelů a dobrovolníků.

Hackathon podporují zajímaví experti a podnikatelé, můžete nám některé představit?

TK: Podporuje nás například zakladatel Hlídače státu Michal Bláha, velitel Ústředního krizového týmu Českého červeného kříže Richard Smejkal nebo expertka na cirkulární ekonomiku Soňa Jonášová. Mezi mentory a partnery patří také expertka na zdravotnické právo Barbora Dubanská, spoluzakladatelka Czechitas Bára Bühnová a desítky dalších.

Pod virtuálním hackathonem si spousta lidí představí víkendovou akci pro programátory. Odpovídá to?

JŠ: Název hackathon si lidé opravdu spojují s IT komunitou, ale jeho význam je v zahraničí posunutý. Jedná se o akci, která spojuje lidi s cílem vymyslet funkční řešení problému během krátkého času. Mohou to být nápady ve všech fázích vývoje od prototypu po téměř hotové řešení. Hlásí se k nám studenti, vývojáři, startupy i zajeté firmy. Do virtuálního hackathonu se může přihlásit každý, nejen programátoři.

TK: Navíc jsme se rozhodly hackathon neudělat jen jako klasickou rychloakci, ale dlouhodobou platformu. Chceme podpořit i projekty, které potřebují více času než jeden víkend, a dát jim tak šanci reálně vstoupit na trh.

Máte mezi přihlášenými projekty nějakou srdcovku – projekt, který vás zaujal nejvíce?

JŠ: Osobně mi přijde zajímavý například projekt Kaleido, který vyvíjí rozšířenou realitu pro seniory a řeší jejich sociální izolaci třeba pomocí virtuálního cestování. Líbí se mi, že virtuální realita v jejich podání není jen pro mladou generaci.

TK: Moji srdcovkou je firma GreyCortex. Věnují se kyberbezpečnosti, v dnešní době velmi zajímavému tématu. Když Fakultní nemocnice v Brně čelila nedávnému kybernetickému útoku, GreyCortex jí i ostatním nemocnicím okamžitě nabídl bezplatnou pomoc.

„Hlásí se k nám studenti, vývojáři, startupy i zajeté firmy,” říká o hackathonu Jana Šmotková.

Jakou formu podpory přináší hackathon podnikatelům a startupům?

JŠ: Jednak je to finanční podpora – projekty pomáháme připravit tak, aby měly větší šanci získat peníze z dotací například v rámci programu Czech Rise Up ministerstva průmyslu a obchodu. Projektům vedle financí často chybí i know-how, expertiza nebo výpočetní kapacita, s čímž dokážeme pomoci. Hackathon zastřešuje velká čtyřka technologických firem – Amazon Web Services, Microsoft, Google a IBM. V rámci partnerství nabízejí služby a technickou podporu. Dokážeme také zajistit právní poradenství nebo marketingovou podporu.

TK: Zajímavý je i mentoring. Řešitelé dostanou zpětnou vazbu a konstruktivní kritiku od předních českých expertů na nejrůznější oblasti a díky hackathonu mohou vytvořit životaschopnější projekt.

Jak virtuální hackathon probíhá a podle čeho projekty posuzujete?

TK: Projekty se k nám hlásí online na webu www.hackthecrisis.cz. První zpětnou vazbu od nás řešitelé dostanou do 48 hodin. Posoudíme, jestli je projekt srozumitelně popsaný a zda zapadá do témat hackathonu stanovených takzvaným Idea boardem. Do toho patří například rektor ČVUT Vojtěch Petráček nebo vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci Vladimír Dzurilla. Odmítáme projekty, které pouze hledají zákazníka, těm doporučujeme iniciativy zaměřené na nabídku a poptávku.

JŠ: V dalším kroku pak vybrané projekty posíláme na posouzení takzvanému Expert boardu, který se na každý návrh podívá z hlediska unikátnosti, inovativnosti a dopadu na společnost, ale také časové náročnosti. Vybraným projektům se pak věnují mentoři, kteří týmu pomáhají s realizací nebo získáním finanční podpory. Jsou to profesionálové od IT odborníků přes právníky, experty na technologie či vědeckou komunitu až po investory.

Jak vám při organizaci pomohly vaše profesní zkušenosti?

JŠ: V rámci podnikatelského inkubátoru Evropské kosmické agentury ESA BIC Prague hledám startupy, které ve svých produktech nebo službách využívají kosmické technologie. V této roli jsem měla na starost řadu hackathonů. První, který jsem organizovala, se týkal dálkového průzkumu Země. Byla jsem hozená do vody a strávila několik měsíců přípravou, abych zvládla toto téma uchopit. Byla to dokonalá průprava na to, co všechno obnáší hackathon Hack the Crisis.

TK: V CzechInvestu připravuji strategické projekty a implementuji je v rámci agentury. Jsem zvyklá hledat cesty a nenechat se zastrašit starými pravidly. Věřím, že je čas přesunout se do 21. století a v tomto ohledu jsem neodbytná, což při organizaci hackathonu přijde vhod.

Dokdy se mohou Češi do hackathonu hlásit?

JŠ: Prozatím nemáme stanovený konec akce. Budeme přijímat přihlášky, dokud je to potřeba, minimálně však do konce května. Pracujeme také na udržitelném konceptu do budoucna.

TK: Hackathon nás motivuje a rozhodně ho neplánujeme po ukončení jen tak rozpustit. Naší vizí je prohloubit spolupráci soukromého sektoru a státu a pomáhat prosadit dobré nápady. Teď je hlavní prioritou koronavirová krize, v budoucnu však může přijít jiná hrozba. Chceme být připraveni a ukázat, že jde věci dělat i jinak a lépe.