Firmy se bojí czexitu. Z Česka by kvůli němu odešlo 28 procent z nich

Obavy související s debatou o czexitu, kterou rozpoutalo jednání parlamentních stran o obecném referendu, pociťuje 83 procent zahraničních investorů, ale také dvě třetiny českých firem. Nejvíce znepokojeny jsou podle průzkumu výrobní podniky nad 250 zaměstnanců.

Pokud by Česka opravdu odešlo z Evropské unie, zvažovala by čtvrtina firem snížení investic v tuzemsku, 28 procent dokonce jejich přesun jinam. Naopak čtyři z deseti firem změny u investic neočekávají.

Rizika případného czexitu vidí firmy především v omezení přístupu na jednotný evropský trh (74 procent). V souvislosti s tím se obávají zavedení cel a daní (66 procent), nárůstu byrokracie (61 procent), poklesu obratu společnosti (60 procent) nebo dokonce propouštění zaměstnanců (36 procent).

Dopady czexitu? Ztráta statisíců míst a ekonomika na úrovni Běloruska

Podle skoro poloviny firem by Česko po odchodu z EU mělo špatnou vyjednávací pozici pro mezinárodní obchodní dohody. Podle podniků už i samotná debata zemi neprospívá, v průzkumu požadují, aby se politická reprezentace jasně vyslovila pro dlouhodobé setrvání v EU a odmítla referendum, které by nechalo občany o této otázce rozhodovat.

„Nikdo z iniciátorů debaty zatím srozumitelně nevysvětlil, jaký ekonomický, společenský a mezinárodní dopad by czexit pro zemi měl. Přes 80 procent českého zahraničního obchodu se odvíjí s EU. Přístup na evropský vnitřní trh a výhody s tím spojené jsou pro Česko zásadní,“ uvedl prezident ČNOPK Jörg Mathew.

Podle nedávné ankety mezi ekonomy a podnikatelskými svazy by případné vystoupení České republiky z Evropské unie bylo ekonomickou sebevraždou. Odchod z EU by znamenal ztrátu stovek tisíc pracovních míst a česká ekonomika by se podle některých dostala na úroveň Běloruska.

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula v únoru řekl, že případný czexit by znamenal pro Česko kolaps řady odvětví, firem a propouštění. Ti, kteří o vystoupení z EU hovoří, podle něj nemají žádnou alternativu, nejsou schopni nabídnout vůbec nic, jen mystifikují obyvatelstvo v tom, že to může mít nějaký pozitivní závěr.

