F1 bude na pohled agresivnější, levnější a spravedlivější. Stačí počkat jednu další sezonu

O chystané úpravě pravidel, jež by měla F1 v podstatě od základu změnit, se hovořilo již několik let. Původně mělo k jejímu schválení dojít během tohoto léta, nakonec se tak ale stalo teprve včera v rámci zasedání Světové rady motorsportu.

Předjíždění by mělo být snazší

Snahou těch, kteří se na jejich tvorbě podíleli, bylo především učinit závodění atraktivnější jak pro diváky přímo na okruhu, tak doma u televizních obrazovek. Karoserie monopostů bude významně zjednodušena. Zmizí nejrůznější aerodynamické elementy, zejména v oblasti takzvaných bočnic, nového designu se dočká přední i zadní křídlo a zcela jiná bude dokonce též podlaha vozu. To vše s úmyslem omezit vznik vzduchových vírů tvořících se za autem, které negativně ovlivňují vůz jedoucí v jeho těsné blízkosti.

Pakliže bude navržený koncept, který mimo jiné zavádí i nové nízkoprofilové osmnáctipalcové pneumatiky, fungovat tak, jak bylo původně zamýšleno, předjíždění se stane o poznání jednodušší. Zatímco nyní podle údajů z oficiálních stránek šampionátu ztrácí vůz jedoucí v závěsu zhruba 40 procent svého přítlaku, díky novým pravidlům by to mělo být pouhých pět až deset.

Šetřit se musí všude

Kromě vizuálních změn se však fanoušci dočkají ještě dalších, neméně podstatných novinek. Sezona 2021 bude totiž historicky prvním ročníkem, v jehož rámci budou výdaje jednotlivých týmů pečlivě monitorovány a omezeny. V platnost vstoupí takzvaný výdajový strop. Jeho výše byla stanovena na 175 milionů dolarů, tedy zhruba čtyři miliardy korun.

Jakkoliv se přitom tato částka jeví jako astronomická, ve skutečnosti je o více než dvakrát menší, než kolik největší týmy utrácejí nyní. Jak totiž připomíná server Motorsport.com, v roce 2018 utratil mistrovský Mercedes na cestě za svým čtvrtým titulem částku 311,4 milionu liber, což v přepočtu podle tehdejšího kurzu činilo lehce přes devět miliard Kč.

„Finanční pravidla jsou dramatickou změnou v F1,“ nechal se podle stejného webu slyšet v paddocku Velké ceny USA Ross Brawn, sportovní ředitel šampionátu.

„Zkoušeli jsme to i v minulosti, ale nebyli jsme úspěšní,“ připomněl Brit snahy zavést podobné opatření během uplynulé dekády. „Myslím si, že v souvislosti s finančními pravidly je klíčové, že jsou součástí pravidel FIA (Mezinárodní automobilové federace – pozn. autora). Takže sankcemi za porušení finančních pravidel budou sportovní penalizace nějakého druhu, v závislosti na tom, jak závažné toto provinění bude.“

„Předtím jsme měli omezení, která platila na základě gentlemanské dohody mezi týmy – no, obávám se, že v paddocku není příliš gentlemanů, a to byla chyba. (Výdajový strop) ale může kousat. Pokud neoprávněně porušíte finanční pravidla, přijdete o šampionát,“ doplnil Brawn.

S výdajovým stropem pomáhali experti z Deloitte

Ačkoliv je formule 1 sportem, kde pracují ti nejchytřejší lidé z celého automobilového odvětví, neváhali se tvůrci nových regulí obrátit na ekonomické odborníky odjinud.

„Máme velmi silný tým finančních expertů uvnitř FIA i F1, a také jsme vyhledali pomoct zvenčí. Společnost Deloitte je jedním z předních expertů na sportovní finance, angažovala se ve fotbale, a už teď můžete vidět, jaká to začíná mít pozitiva.“

„(Výdajový strop) je velmi dobře promyšlen, ale bude se muset vyvíjet, jako kterákoliv jiná pravidla. Plně očekávám, že jeho budoucí implementace bude představovat výzvu, pro F1 je ale naprosto stěžejní, že budeme mít kontrolu nad financemi a tím, kolik se toho v ní utratí,“ vysvětlil sportovní ředitel šampionátu.

Platy jezdců stojí mimo

S jeho názory se ztotožňuje i prezident Mezinárodní automobilové federace a tehdejší Brawnův nadřízený u Ferrari Jean Todt, ačkoliv sám byl původně ohledně zmíněného opatření skeptický:

„Speciální zásluha patří Chasi Careymu (šéfovi Liberty Media, která formuli 1 vlastní – pozn. autora) za jeho vytrvalost a adresování problému. Musím se přiznat, že jsem si nebyl jistý, ale on a všichni další lidé, kteří tomu rozuměli, mě přesvědčili.“

I podle Todta by si počínaje sezonou 2021 měly být týmy o poznání blíže.

„Výdajový strop, znamená to konec narůstajícího rozdílu v utrácení mezi jednotlivými týmy a výkonnostními rozdíly, které z toho vyplývaly. Skrze něj chceme dosáhnout vyrovnanějšího šampionátu s tím, že i dění na trati bude daleko více nepředvídatelné. Samozřejmě, 175 milionů dolarů je pořád velké číslo, plus k tomu ještě všechny náklady navíc, ale považujeme to za první krok,“ dodal Francouz s odkazem na skutečnost, že do zmiňovaného limitu nebudou započítávány výdaje na marketing, platy jezdců a tří nejlépe placených zaměstnanců každé stáje.

