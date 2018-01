Evropská investiční banka v Česku loni financovala projekty za 30 miliard

Z celkového objemu loni 977 milionů eur poskytla EIB a 184 milionů eur její dceřiná společnost Evropský investiční fond (EIF). „Banka podpořila celou řadu menších projektů malých a středních podniků, společností se střední tržní kapitalizací a obcí. V budoucnosti počítáme s tím, že obnovíme spolupráci se státním sektorem a že v České republice rozšíříme podporu podnikovému sektoru,“ uvedl Hudák.

Loni v prosinci EIB například uzavřela dohodu s fondem Inven Capital, který je dceřinou firmou energetické společnosti ČEZ. Podle dohody poskytne 1,28 miliardy korun na investice do energetických inovací. Fond investuje do rychle rostoucích energetických start-upů působících například ve fotovoltaice, energetických úsporách nebo elektromobilitě.

Evropská investiční banka EIB je institucí Evropské unie, která se specializuje na poskytování dlouhodobých úvěrů. Jejími akcionáři jsou členské státy EU. Dává k dispozici peníze na životaschopné projekty a přispívá tím k dosažení politických cílů EU.

Banka loni například poskytla například výrobci automobilových dílů Benteler 36 milionů eur na výzkum, vývoj a inovace a na zavedení technologií pro vývoj optimalizovaných lehkých a bezpečnějších součástí podvozků.

Téměř polovina Čechů hodnotí ekonomickou situaci pozitivně. Je to nejvíce od roku 1999

S českými finančními institucemi loni EIB uzavřela 11 smluv o poskytnutí zprostředkovaných úvěrů za 925 milionů eur. Tyto instituce, mezi které patří například větší české banky, používají finanční prostředky od EIB na financování projektů malých a středních podniků a obcí v oblasti místní infrastruktury, ochrany životního prostředí, energetiky a výzkumu, vývoje a inovací, jakož i v oblasti služeb včetně cestovního ruchu.

Celkově Evropská investiční banka (EIB) loni schválila rekordních 901 projektů, proti roku 2016 je to nárůst o 15 procent. Novinářům to ve čtvrtek na výroční tiskové konferenci banky, která letos oslaví 60 let existence, řekl její šéf Werner Hoyer. V roce 2017 tak banka poskytla přes 78 miliard eur (necelé dva biliony korun), které pomohly přitáhnout další soukromý kapitál až do celkové výše investic okolo 250 miliard eur (přes šest bilionů korun).

Trhliny v krásném světě. Co může v roce 2018 zastavit růst?

Přečtěte si také: