Eseróčko za tisícovku: Češi začínají podnikat s minimem prostředků

Začínající podnikatel, ilustrační foto Autor: shutterstock

Více než 26 tisíc loni vzniklých společností s ručením omezeným mělo základní vstupní kapitál do 200 tisíc korun. To představuje asi 85 procent společností s ručením omezeným, které byly v roce 2018 v České republice založeny. Nejvíce nových firem přitom mělo jen minimální základní kapitál do jednoho tisíce korun.