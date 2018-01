Éra zemního plynu: těžbu navyšují Rusové, Američané i Australané

Přepsali jsme historické rekordy, pochlubilo se ruské ministerstvo energetiky. Objem těžby zemního plynu v největší zemi světa totiž loni vzrostl o 7,9 procent na 690,5 miliardy metrů krychlových. Loňský výsledek tak překonal i dosavadní těžební rekord z roku 2011. Podobným tempem – o 8,1 procenta na bezmála 194 miliardy kubíků – vzrostl také export ruského plynu do evropských zemí a Turecka.

Jak poznamenal deník Financial Times, své sny o omezení závislosti na ruském plynu již většina evropských zemí potichu vzdala. Mezi nepočetné výjimky patří Polsko a Litva, které investovaly do přístavních terminálů pro dovoz zkapalněného plynu. Rusům naopak hraje do karet omezování těžby v Nizozemsku či rychlý přechod britské energetiky od uhlí ke kombinaci zemního plynu a obnovitelných zdrojů.

Elektřina do plynu, na ztráty nehledě. Energetické firmy začínají experimentovat

Pokoření rekordu hlásí také největší producent zemního plynu na světě – Spojené státy americké. Podle oznámení tamního ministerstva energetiky dosáhla produkce v říjnu historického maxima 2,33 bilionu kubických stop (v přepočtu na „evropské“ jednotky 66 miliard metrů krychlových). Jedná se přitom o hodnotu očištěnou o propan, butan a další těžší složky. Loňská produkce plynu v USA se podle předběžných odhadů pohybovala okolo 755 miliard kubíků, což zhruba odpovídá výsledku za roky 2015 a 2016.

Produkce zemního plynu ve Spojených státech významně roste od roku 2007, kdy se ve větším rozsahu rozšířilo dobývání plynu z břidlic za pomoci takzvaného hydrofrakování. Tamní ministerstvo energetiky odhaduje, že v příštím roce produkce plynu vzroste na 820 miliard kubíků. Bývalý dovozce plynu se tím definitivně změní ve významného exportéra; převis produkce nad domácí spotřebou totiž dosáhne 30 miliard metrů krychlových.

Když se z dovozce stává vývozce

Americká plynová expanze tak dále zvýší napětí na trhu s plynem, kde produkční kapacity převyšují zájem spotřebitelů. Svůj podíl na trhu se snaží zvýšit Austrálie, která od roku 2014 uvedla do provozu sedm přístavů pro export zkapalněného zemního plynu – LNG. Cílem země je nahradit do konce desetiletí Katar a stát se největším vývozcem LNG na světě.

Sázka na plyn zatím vychází. Britové, Američané i Číňané omezují spotřebu uhlí v elektrárnách a přecházejí k ekologicky přijatelnějším palivům. Flexibilní zemní plyn navíc ideálně doplňuje nestabilní výrobu větrných a solárních elektráren. Spotřeba plynu v Číně za prvních 11 měsíců loňského roku rostla meziročně o 19 procent; třetinu spotřeby již musí pokrývat dovoz. Výrazným nárůstem spotřeby plynu se v minulých dnech „pochlubili“ také Španělé a Portugalci.

Dále čtěte: