Dvě třetiny čínských investic v Evropě míří do Německa, podíl se může ještě zvýšit

K největším transakcím v rámci Evropy patří vstup čínského výrobce aut Geely do německé automobilky Daimler, převzetí francouzského výrobce počítačových her Ubisoft čínským internetovým gigantem Tencent a současná akvizice bavorského výrobce automobilových součástek Grammer čínským konkurentem Ningbo Jifeng. Uvádí to studie poradenské společnosti EY.

Počet převzetí a objem čínských investic v Evropě je letos nižší než v předchozích letech. Podle I Sun se ale pokaždé, když vznikne možnost převzít zajímavou evropskou firmu, objeví mezi zájemci i nabídka z Číny. Napětí ve vztazích s USA by podle ní mohlo „vést v Evropě k větší připravenosti zohledňovat i čínské investory,“ dodává.

Číňané často kupují i krachující firmy, a zachraňují je tak před zánikem, uvádí expertka. Některé velké obchody v Evropě ale i ztroskotaly. Například portugalská energetická firma EDP zamítla nabídku na převzetí, kterou jí předložila čínská společnost China Three Gorges. Neuskutečnil se ani vstup čínského státního koncernu State Grid do německého provozovatele přenosových sítí Herz50, připomněl týdeník Der Spiegel.

Ve stopách Kellnera: do asijského dobrodružství se pouští další firmy

Dále čtěte: