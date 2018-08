Důsledek kůrovcové kalamity: Lesy ČR budou vyvážet přebytky do Číny

Státní podnik Lesy České republiky by chtěl do Číny vyvážet dřevo, kterého je nyní kvůli kůrovcové kalamitě v Česku a střední Evropě nadbytek. Letos by měl podnik do Číny vyvézt několik desítek tisíc metrů krychlových smrkové kulatiny. V dalších letech by objemy vyvezeného dřeva mohly být výrazně vyšší. Lesům ČR patří téměř polovina lesů v zemi a ročně se v nich vytěží kolem osmi milionů metrů krychlových dřeva.