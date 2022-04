Na Pilulce vloni nakupovala každá desátá česká domácnost. Její tržby vzrostly o třetinu, teď skupina míří do dalších částí Evropy

Společnost Pilulka má za sebou úspěšný rok, její tržby dosáhly celkové výše 3,6 miliardy korun

Největší měrou se na nich podílel český online kanál, který meziročně rostl o 61 procent

Momentálně rozšiřuje společnost své působení na Moravě, chystá rovněž expanzi do střední Evropy

Nakupování v online prostředí je nejen pro Čechy čím dál přirozenější. A nemusí se přitom jednat výhradně o módu a potraviny, mnohem častěji lidé na internetu shánějí i lékárenský sortiment. Vyplývá to z tiskové zprávy skupiny Pilulka, která kromě kamenných prodejen provozuje právě i e-shopy.

Podle posledních výsledků si společnost jako celek loni v tržbách přišla na 2,4 miliardy korun, což je o 35 procent více než v předchozím roce. „Po bezprecedentních výsledcích roku 2020, kdy vypukla pandemie koronaviru, jsme nečekali významně růstový rok 2021. Přesto loňský rok předčil naše původní očekávání,“ komentuje spolumajitel Pilulky Petr Kasa s tím, že franšízová síť jejích lékáren pak k tržbám přidala další 1,2 miliardy.

Nejsilnějším obdobím loňského roku bylo dle Kasy jeho první čtvrtletí. „Rosteme v online, expandujeme a snižujeme počet vlastních kamenných lékáren,“ dodává.

Z e-shopu Pilulka.cz objednávala v roce 2021 každá desátá domácnost v Česku, což se pozitivně projevilo na meziročním růstu tuzemského online kanálu, který tak byl o 61 procent větší než předloni. Na tržbách celé skupiny se tento aspekt podepsal jednoznačně nejvíc.

Na Moravu i do středné Evropy

Kromě českého trhu Pilulka momentálně působí také na Slovensku a v Rumunsku, v plánu však má expanzi i do dalších koutů Starého kontinentu. „Zahraniční týmy pracují na obchodních vztazích s lokálními dodavateli, lokalizujeme a nastavujeme všechny procesy a služby. Pokud vše půjde podle harmonogramu, budeme již letos obsluhovat zákazníky minimálně na dalších dvou trzích,“ říká spolumajitel, aniž by konkretizoval, o které země se má jednat. Jisté je pouze to, že půjde o státy střední Evropy.

Do budoucna pak chce Pilulka expandovat také směrem na západ. Tam její vlastníci vidí potenciál nejen ve větší kupní síle, nýbrž i rychlé digitalizaci zdravotnictví, ke které na těchto trzích dochází. Na druhou stranu, své působení hodlá jeden z největších českých prodejců léků posílit i doma, a to konkrétně ve východní části republiky.

„Z nového skladu Pilulka Olomouc budeme obsluhovat zejména moravské zákazníky a přineseme komfort doručení v den objednání do regionů Brněnska, Ostravska, Olomoucka a Prostějovska,“ přibližuje COO Michal Hanáček. Díky tomuto kroku bude skupina schopná obsluhovat naprostou většinu obyvatel Moravy.

Kromě prodeje jako takového investuje skupina rovněž do digitalizace a inovativních projektů, jakým je například aplikace Plus Care zaměřená na prevenci. Vedle hlídání pravidelných prohlídek a přehledu příspěvků pojišťoven má pak také ambice s využitím dat z chytrých zařízení.

„V rámci Plus Care tvoříme i speciální programy pro vybrané pacientské skupiny. Spolupracujeme na tom s předními farmaceutickými společnostmi a nabízíme unikátní řešení i pro zdravotní pojišťovny,“ říká její jednatel Martin Urx a dodává, že aktuálně spouští projekt se Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra.

Loni společnost Pilulka majetkově vstoupila do českého technologického startupu Blocks podnikatele Bartoloměje Holubáře, v němž odkoupila 10procentní podíl. Investovala rovněž do projektu Carebot, který pomocí umělé inteligence pomáhá lékařům určit přesnější diagnózu rentgenových snímků.