Data nad zlato: proč se firmy přetahují o vaše osobní údaje

Právě tohle je budoucnost, na kterou byste se měli připravit. Po kauze Cambridge Analytica je totiž obzvlášť důležité vědět, jaká data o sobě prozrazujete.

Jak komerční sféra využívá data v Česku, k čemu se jí hodí a jaká bude budoucnost oboru? Mnohé postupy jsou poměrně překvapující, stejně jako ten, o němž byla řeč v úvodu. U nás ho až doteď ještě nikdo nepoužil a novátorský je i ve světovém měřítku. Konkrétně šlo o cestovní kancelář Fischer a její cíl, aby si lidé koupili zájezdy takzvaně na první chvíli. Ve spolupráci s agenturou Wunderman využila v kampani prvky, které jsou budoucností oboru – práci s daty, personalizovaný emailing, lidskou emoci a vzpomínku a ještě k tomu umělou inteligenci.

Pozadí toho všeho vypadalo nějak takhle. Nejdříve proběhla obecná edukace zákazníků o tom, jak fotit mobilem, aby snímky vypadaly hezky. Poté přišla na řadu spotřebitelská soutěž spojená s posíláním fotek. Když dostala agentura fotky od klientů na stůl, zapojila umělou inteligenci. Analyzovala pozadí fotek zhruba podle následujícího mustru: Visíte na laně? Tudíž máte rádi adrenalin. Běhá okolo vás pes a dítě? Hledáte tedy rodinnou dovolenou. A tak dále.

„Analýza fotek byla jedna z nejzajímavějších částí kampaně. Šlo o data, která jsou užitečná pro zákazníka, aniž zákazník vědomě taková data pořizoval. Pořád mi to přijde marketingově vzrušující, jak se dá obsah generovaný zákazníkem použít v jeho prospěch,“ vypráví Jaroslav Novák ze společnosti Wundreman.

Když cílený mail s nabídkou dovolené dorazil do schránek, našli zákazníci zprávu ještě vyšperkovanou fotovzpomínkou, aby mail upoutal pozornost a nezapadl. „Použít fotografii od zákazníka z dovolené je možná hraniční, ale maximálně osobní. Je to nová úroveň důvěry mezi značkou a zákazníkem. A máte jenom jeden pokus to nepokazit,“ popisuje Novák. Cíl se naplnil bohatě. Takzvaný index ROI, tedy poměr mezi penězi vydělanými a investovanými, byl pěkných 2235 procent. Slušná návratnost.

