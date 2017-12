Podnikatelé mají sjednány různé druhy půjček od kontokorentů přes provozní úvěry až k investičním úvěrům. Mnoho odvětví by v Česku bez externích zdrojů vůbec nemohlo existovat. Vyplývá to z analýzy indikativního oboru v rámci Indexu očekávání firem ČSOB.

Pět procent zástupců firem závislých na půjčkách uvedlo, že by rentabilitu jejich podniku ohrozil růst základní úrokové sazby ČNB už o několik promile. Tři pětiny dotázaných by postihl růst sazeb v jednotkách procent. Nejvíc respondentů se bojí zvýšení sazby o tři procenta a vyššího.

Jaký nárůst úrokových sazeb by ovlivnil rentabilitu vaší firmy?

„Velké korporátní společnosti pružně reagují na aktuální tržní vývoj a zvyšují poměr svého zajištění. Střední a malé firmy tuto oblast podceňují, čímž se vystavují velkému riziku. Úrokové sazby mohou podniky nepříjemně překvapit značným růstem, což může mít za následek zdražení firemního financování,“ upozorňuje výkonný ředitel firemního bankovnictví ČSOB Petr Manda.

České podniky přitom mají nejvyšší čas na to, aby investovaly do technologických změn, a udržely tak krok se světovou konkurencí. Firmy jsou podinvestované a vykazují nízkou produktivitu práce. „Ve spojení s končící érou levných peněz je právě nyní poslední možnost, aby udělaly klíčové investice do budoucna a změnily strukturu, ve které fungují,“ říká ředitel útvaru korporátního bankovnictví ČSOB Ján Lučan.

Stát pobízí zemědělce, aby si půjčovali

Jednou ze společností citlivých i na nepatrný pohyb úroků je strojírenská firma ZLKL. „Jako subdodavatelé jsme neustále tlačeni ke zvyšování produktivity práce a snižování dodavatelských cen přes každoroční slevy vyžadované zákazníkem. Mzdové náklady na jednotku práce navíc rostou zhruba o pět procent každý rok. K udržení se na trhu tak musíme mohutně investovat a každá desetina na úrocích se výrazně projeví,“ vysvětluje jednatel ZLKL Jiří Brázdil.

Na vnějším financování jsou často závislé zemědělské podniky, které nepřetržitě využívají různé typy úvěrů na pořízení strojů nebo výstavbu a rekonstrukci budov. Zemědělství je ale podle zástupců sektoru specifické dotacemi. Jinými slovy: stát de facto zemědělce pobízí, aby si půjčovali.

Před očekávaným růstem úrokových sazeb se v České republice zatím zajistilo pouze 15 procent malých a středních firem. Třetina společností to pak plánuje v příštím roce.

Článek vyšel v magazínu Profit

