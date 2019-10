Co s přebytečnou rýžovou slámou: britští vědci z ní dělají biopalivo

Na každou vypěstovanou tunu rýže připadá přibližně tuna slámy, což při roční produkci ve výši 770 milionů tun představuje velké problémy s jejím využíváním a likvidací. Především v asijských zemích, kde se soustřeďuje devadesát procent celosvětové produkce.

Část rýžové slámy se používá například jako podestýlka pro hospodářská zvířata, krmivo, hnojivo, nebo se využívá ve stavebních materiálech. Přesto zůstává obrovské množství nevyužité slámy. Asijští farmáři proto navzdory státnímu zákazu slámu přímo na rýžových polích pálí, a uvolňují tím do ovzduší škodlivé látky.

Skupina britských vědců sdružená do projektu The Rice Straw to Biogas má pro rýžovou slámu nové uplatnění – plánuje ji přetvářet na zdroj obnovitelného paliva. Za tímto účelem už začala ve Filipínách podnikat první kroky. V provincii Laguna spustila první výrobnu a navázala spolupráci s tamními farmáři.

skladem Lexus RX Hybrid Hybrid Automatická Automatická Motor:

450h AWD Výbava:

Executive Plus Panoramatic 1 520 000 Kč

s DPH Detail na objednávku Škoda Kodiaq RS Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

2.0 TDI 176 kW 4x4 DSG Výbava:

RS 1 094 708 Kč

s DPH Detail na objednávku Jeep Grand Cherokee Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

3.0 V6 Diesel 140 kW Výbava:

Laredo 1 095 920 Kč

s DPH Detail na objednávku Volkswagen Touareg Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

3.0 TDI 210kW 4x4 AT Výbava:

Elegance 1 442 232 Kč

s DPH Detail na objednávku BMW X7 Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

xDrive30d AT Výbava:

Sériové provedení 1 998 516 Kč

s DPH Detail na objednávku Hyundai Ioniq EV Elektromotor Elektromotor Automatická Automatická Motor:

EV Výbava:

Ultimate 711 322 Kč

s DPH Detail na objednávku BMW M4 Coupé Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

M4 Coupé Výbava:

M4 1 500 590 Kč

s DPH Detail na objednávku Škoda Kamiq Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.0 TSI/70 kW Výbava:

Ambition 368 505 Kč

s DPH Detail na objednávku Hyundai i30 Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.4i 73 kW Výbava:

Start 294 990 Kč

s DPH Detail na objednávku Volkswagen Passat Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.5 TSI 110 kW Výbava:

Business 7 264 Kč

s DPH Detail na objednávku Volkswagen Passat Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.5 TSI 110 kW Výbava:

Business 585 810 Kč

s DPH Detail na objednávku Mazda CX-30 Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

2.0 Skyactiv/90 kW Výbava:

Skyaktiv-G 557 653 Kč

s DPH Detail

Jízda na zelený plyn. Česko vsadí na biometan

Bioplynová stanice - ilustrační foto ( Autor: Archiv )

Proces přeměny rýžové slámy na bioplyn funguje na principu metody anaerobní digesce, uvedla členka projektu Mirjan Roederová. Po sběru z rýžových polí je sláma vložena do dvou velkých nádrží bez kyslíku, ale s velkým množstvím mikroogranismů, které se vyskytují ve vzduchu a samotné slámě a do nádrží se dostanou i přidáním hnojiva. Sláma se následně rozkládá a vzniká bioplyn.

Vědci při debatách s místními zjistili, že farmáři berou výrobu paliva jako benefit, který mohou využít ke svému dalšímu prospěchu. Hlavní ale pro ně je vyřešení problému přebytečné slámy. Vědci navíc zjistili, že zbylá sláma, která zůstává i po procesu digesce, funguje jako vhodný substrát pro pěstování hub, což představuje pro místní farmáře další možný způsob obživy, upozorňuje Roederová.

Dále čtěte:

O volech a lidech. Dosažení rovnováhy v Česku by si žádalo zvýšení stavů dobytka

Klimatolog Tolasz: Planeta uživí všechny, pokud se změní hospodaření s půdou a potravinami

Idealistův ráj: bavorská vesnička uskutečnila vlastní Energiewende

Z odpadkového koše do nádrže: Seat vyrábí biometan z odpadu