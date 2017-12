ČNB začala vydávat licence na poskytování úvěrů. Mezi prvními jí získal Home Credit

Důvodem zdlouhavého procesu je podle Denisy Všetíčkové z tiskového odboru ČNB nejen vysoký počet žádostí, ale i nízká kvalita podání ze strany žadatelů, kteří dosud nepodléhali standardní regulaci na finančním trhu. To od ČNB vyžadovalo podrobné zkoumání a rozsáhlé doplňování žádostí na základě odesílaných výzev. Roli hrálo podle ní i to, že ze všech žádostí doručených v tříměsíčním přechodném období od 1. prosince 2016 do 1. března 2017 jich byla naprostá většina doručena teprve v závěru období. Například do konce ledna podalo žádost o licenci jen 12 subjektů.

Poskytovatelů či zprostředkovatelů úvěrů bylo před účinností zákona podle odhadů asi 55 tisíc, nový zákon má trh výrazně pročistit. Zákonné požadavky pro licenci jsou kapitál 20 milionů korun, prokazatelnost původu peněz, důvěryhodnost vedení firmy či předpisy upravující podnikání. Všichni, kteří si o licenci zažádali, nyní podnikají v provizorním režimu tzv. přechodného období, které skončí nejpozději 31. května 2018.

