Čína otevírá finanční sektor. Zrušila limit zahraničního vlastnictví v bankách

Se zahraničními finančními institucemi se nyní bude v zemi zacházet stejně jako s lokálními, uvedla Čínská komise pro regulaci bankovnictví a pojišťovnictví (CBIRC). Čína tak učinila další krok v procesu otevření svého bankovního sektoru, který začal loni.

„Je zde skutečná touha otevřít finanční sektor z řady důvodů, včetně potřeby většího objemu zahraničního kapitálu,“ uvedl spoluzakladatel výzkumné firmy Trivium China Andrew Polk. „Regulátoři otevírají bankovní sektor a ve stejnou dobu zvyšují regulační kontrolu a makroobezřetnostní regulace. Tímto způsobem je bankám umožněno vstoupit do stále více omezovaného prostoru,“ dodal. Makroobezřetnostní regulace mají za cíl udržet stabilitu finančního systému jako celku prostřednictvím řady nástrojů, provádí je většinou centrální banka.

Hodnota majetku zahraničních bank v Číně na konci roku 2016 činila 2,9 bilionu jüanů (9,4 bilionu korun). To bylo zhruba 1,3 procenta celkové hodnoty majetku bank v zemi a nejnižší podíl od roku 2003, ukazují údaje CBIRC. Zisk zahraničních bank v Číně loni činil 12,8 miliardy jüanů, to je méně než jedno procento zisku jejich čínských protějšků.

Čínskému bankovnímu sektoru dominují propojení státní hráči a zdejší bankovní trh je obrovský a složitý, což zřejmě podle agentury Bloomberg učiní zahraniční banky více obezřetné. Výhledy zisku na místním trhu jsou však svůdné. Podle odhadu Bloomberg Intelligence by zisky zahraničních bank mohly do roku 2030 stoupnout více než desetinásobně. Zahraniční správci majetku bohatých klientů by mohli mít do roku 2030 na čínském trhu podíl šest procent, což by znamenalo, že by se starali o majetek ve výši 1,8 bilionu dolarů.

