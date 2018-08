V Česku jsou v soukromí chovány stovky šelem. Stát zvažuje zákaz

V Evropě má zhruba polovina zemí uzákoněný zákaz chování velkých kočkovitých šelem v soukromí. Patří mezi ně například i sousední Rakousko, kde příslušné zákony platí od roku 2004. V Česku se po aféře s tygřími trofejemi rýsuje podobný plán. Podle informací týdeníku Euro o něm už spolu mluvili zástupci státních veterinární správy, ministerstev životního prostředí a zemědělství a také inspekce životního prostředí.

„Je třeba diskutovat otázku, zda je opravdu nutné, aby velké kočky mohl v České republice chovat kdokoli,“ řekla mluvčí České inspekce životního prostředí Jana Jandová, podle níž proběhla jednání, která mají „otevřít diskusi nad pravidly, případně legislativou“.

Konkrétní obrysy chystaného zákazu ještě známy nejsou, v Evropě ale funguje hned několik jeho forem. V Rakousku například platí tvrdý zákaz chovu velkých koček v soukromí. Řecko zase uděluje licence, ovšem pokud je soukromníci obdrží, nesmějí chovat zvířata jako domácí mazlíčky. Zákaz chovu má i svou globální celebritu, bojuje proti němu herec Leonardo DiCaprio.

Přečtěte si komentář Miroslav Zámečníka: Zde jsou lvi… a mrtví tygři taky

Úvahy o zákazu chovu v soukromí nejsou jedinou legislativní změnou, kterou odstartovaly události z posledních týdnů. S návrhem přišlo ministerstvo zemědělství, pod jehož gesci spadají zookoutky a podobná zařízení. „“Je potřebné zakázat kontaktní chovy, což jsou ty takzvané mazlící koutky. Chceme také zavést zákaz venčení a rozhodně nebude možné, aby se někdo procházel s obrovskou šelmou na veřejnosti pouze na vodítku,“ řekl před časem ministr zemědělství Miroslav Toman.

Ministerstvo životního prostředí by nad to chtělo zpřísnit i pravidla, která platí v době, kdy zvířata uhynou, a to právě kvůli trofejím. „Ze zákona je chovatel povinen do 24 hodin po úhynu zvířete nechat jej protokolárně zlikvidovat v kafilerii. A právě při příjmu do kafilerie by mělo být ze strany veterinárního dozoru potvrzeno a do protokolu zaneseno, že jde o kompletní tělo dotyčné šelmy,“ říká mluvčí resortu Petra Roubíčková.

Co se velkých koček týká, tak vedle lvů jsou na druhém místě tygři, kterých má být v Česku podle databáze CITES 177, z toho 45 v zoo. Na třetím místě jsou pak pumy. V zemi jich je 146 z toho ale jen šest v zoologických zahradách.

Přečtěte si také: