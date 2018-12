Neúspěch ČEZ v Polsku. V aukci kapacit na větrníky ho přebily nabídky pod cenou elektřiny

ČEZ si poprvé vyzkoušel aukci kapacit pro výstavbu nových obnovitelných zdrojů. Aukce zatím fungují v okolních zemích, ale Česko se je chystá spustit také.

Energetická společnost se pokusila uspět v Polsku s projektem větrného parku o výkonu 35 megawattů u obce Krasin ve Varmijsko-mazurském vojvodství. Podle šéfa útvaru obnovitelných zdrojů Martina Pacovského však nebyla úspěšná. „Aukcí jsme neprošli, ale není to žádná tragédie,“ říká Pacovský s tím, že ČEZ se zapojí do dalších aukcí, které budou vypsány v budoucnu.

Podle polského regulátora Urzęd Regulacji Energetyki (URE) uspělo celkem 31 nabídek 23 firem. Patří mezi ně například E.ON nebo největší polská energetika PGE. Vítězové nabídli výkupní ceny v rozmezí od 157,80 do 216,99 zlotých za megawatthodinu, tedy zhruba od 36,70 do 50,50 eura. Tedy pod cenou, za niž se v současnosti obchoduje elektřina na burzách.

„Ukázalo se, že je tam spousta developerů, kteří se projektů chtějí zbavit za jakoukoliv cenu. S tím jsme nechtěli soupeřit. Zkušenosti z Německa však ukazují, že ceny jsou lepší v druhém kole,“ věří Pacovský.

Jednotlivé země při podpoře obnovitelných zdrojů postupně přecházejí na systém aukcí, kdy výrobci zelené energie nemají předem zaručenou výkupní cenu, ale musí s co nejnižší nabídkou soutěžit v dražbách. Ukazuje se, že v takovém případě požadují nezřídka nižší částky, než je tržní cena elektřiny. Aukce by se od roku 2021 měly rozjet i v Česku, na rozdíl od jiných států by se však neměly týkat velkých solárních parků.

