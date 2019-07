Cesta do pravěku. Kolem dvou největších komerčních televizí se točí stále stejní lidé

GES Group funguje od roku 1990 a jejím majoritním vlastníkem je miliardář Ivan Zach. Primu spustila v roce 1992 společnost FTV Prima, tehdy pod kontrolou IPB. Banka ji později zaparkovala do své dceřiné společnosti Domeana a tu vyvedla do GES Holdingu spřáteleného podnikatele Ivana Zacha s opcí na zpětné převzetí. Finálně měla Domeana skončit v IPB Holdingu, který měl držet pod jednou střechou významné majetkové podíly skupiny IPB.

Majitel televize Nova zvažuje změny: možný je i prodej celé společnosti

Televize Nova, ilustrační foto ( Zdroj: Profimedia.cz, Autor: Profimedia.cz )

Transakce byla motivována snahou vyrovnat se s bankovními regulacemi. To se nakonec nepodařilo a IPB v polovině června 2000 padla do nucené správy. Opce na zpětné převzetí Domeany vypršela pár týdnů předtím, aniž by byla využita. Nový vlastník banky už na televizi nedosáhl, a Zach tak vyvlékl hlavu z ohlávky a televize byla jeho. Řídil ji pak několik let Martin Dvořák, později neslavně proslulý generální ředitel pražského dopravního podniku.

V roce 2005 prodal Zach poloviční podíl v Primě za dvě a půl miliardy korun skandinávské televizní skupině MTG, která ji pak úspěšně řídila dvanáct let. Na počátku roku 2017 MTG prodala za úctyhodných šest a půl miliardy korun svou polovinu Primy české společnosti Denemo Media, kterou ze tří čtvrtin kontrolovala další známá postava českého televizního byznysu Vladimír Komár. Čtvrtinu držel Zach. Před pár týdny Komár přepustil Zachovi majoritu v Denemu, a ten je tak zase absolutním vládcem Primy. Komár Zachovi zjevně pouze vypomáhal bez ambicí na řízení televize. Zachův majetek bývá odhadován kolem pěti miliard korun a jednorázové vyplacení Skandinávců bylo zřejmě nad jeho možnosti.

Komár podruhé

Komár sehrál historicky významnou roli i při majetkových přesunech TV Nova. Byl totiž společníkem tehdy sedmadvacetiletého Jiřího Šmejce ve společnosti MEF Holding. Ta po konfliktu Vladimíra Železného a jeho CET 21 s CME a jejich divokém rozchodu s Ronaldem Lauderem založila v roce 1999 servisní společnost Česká produkční 2000 za miliardový úvěr od IPB, s níž opět dlouhodobě spolupracovala, a zajistila tak vysílání skupině kolem Železného, která vlastnila vysílací licenci. Lauderova CME byla nahraná a žádala zásah Rady pro televizní a rozhlasové vysílání. Ta však do sporu odmítla zasáhnout. Kvůli tomu se rozběhla arbitráž CME s Českou republikou, za niž jsme nakonec zaplatili deset a půl miliardy.

Luxusní resort na maledivském ostrově Velaa sestávající ze 43 soukromých vil s bazénem a pěti rezidencí patří českému miliardáři Jiřímu Šmejcovi. ( Autor: Profimedia.cz )

To už ale byla Nova pod Šmejcovou kontrolou, když spolu s PPF ovládli i držitele licence CET 21. Po arbitráži Železný z Novy odešel a na jeho místo nastoupil dnešní generální ředitel České televize Petr Dvořák. A PPF se Šmejcem začali vyjednávat s Lauderem o zpětném prodeji české komerční televize. K tomu došlo v roce 2004 a skupina inkasovala zhruba dvacet miliard korun. Novu koupila Central European Media Enterprises (CME) založená Lauderem. CME později ovládl americký mediální gigant Time Warner, jehož pozřela ještě větší AT&T. A ta nyní prodává.

Jiří Šmejc se na základě tohoto byznysu stal společníkem PPF a účastníkem některých aktivit Petra Kellnera, zejména v Home Creditu. A nyní usilují o společnou zpětnou koupi Novy. Podle zákulisních informací jsou poté, co se k nim přidala menším dílem i skupina Penta, finálními uchazeči o největší tuzemskou televizi. Jednání se táhnou zejména kvůli ceně, kterou původně do zcela nereálné výše vyhnal pokus Tvrdíkových Číňanů ze zkrachovalé CEFC zapojit se do soutěže s více než dvoumiliardovou nabídkou (v dolarech). Finální cena může být hodně blízko tomu, za co Kellner se Šmejcem před patnácti lety sami prodávali.

