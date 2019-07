Český streetový obchod Footshop jde na východ. Financuje ho Sberbank

Footshop, který sedm let prodává značkovou obuv, přesáhl půlmiliardovou hranici tržeb a má v plánu dál růst. Po Česku, Slovensku a Maďarsku by rád pronikl dál na východ. „Naší strategií je otevírat dva kamenné obchody ročně. Letos v únoru jsme rozšířili síť o další prodejnu v nejrušnějším centru Prahy. Tento rok máme ještě v plánu otevřít obchod v Bukurešti a v budoucnu bychom rádi i expanzi do Bulharska, Chorvatska a na Ukrajinu,“ uvedl Peter Topor, provozní šéf Footshopu. Na rozdíl od západního trhu, kde už mají silní hráči teniskovou kulturu podchycenou, vidí obchod na východě Evropy prostor.

Při expanzi bude Footshop podporovat tuzemská Sberbank. „Díky významnému růstu obratu od založení společnosti, plánům na zahraniční expanzi a zcela unikátnímu zásahu na sociálních sítích u mladých zákazníků zde vnímáme stabilitu i silný potenciál pro další růst a expanzi firmy,“ říká manager Sberbank Adam Procházka.

Footshop staví na partnerství se značkami Adidas, Nike a Vans. Do regionu přináší exkluzivní řady jako Y-3 či Adidas Raf Simons. Kromě e-shopu ve třinácti jazykových mutacích má i čtyři kamenné obchody v Česku, Maďarsku a na Slovensku. Je to český start-up, který původně vznikl jako studentský projekt. Dnes je poměrně velkým prodejcem sneakers a streetového oblečení v regionu střední Evropy.

Po sedmi letech od založení dosáhl obratu 560 milionů korun. Úspěch postavil na sneakers komunitě. Hlavními marketingovými nástroji jsou eventy, influenceři a sociální sítě, kde má přes milion followerů. Jako jediný v Česku je členem Adidas Consorcium, které umožňuje přístup k limitovaným kolekcím se známými sportovci či umělci.

