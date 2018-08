Český startup Flatio expanduje do dalších měst

Brněnský startup Flatio, který nabízí střednědobé pronájmy, se vedle Prahy a Brna rozrůstá i do dalších českých měst. Podle zakladatelů si to žádá hlavně firemní klientela, která shání pro své zaměstnance vhodné bydlení. Z menších českých měst se ale startupu hlásí také majitelé bytů, kteří prostřednictvím této služby chtějí najít nové nájemníky. Flatio teď nabízí dlouhodobější pronájmy od jednoho do šesti měsíců například také v Plzni, Hradci Králové, Ostravě nebo Teplicích.