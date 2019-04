České dráhy loni zvýšily zisk o 200 milionů korun, hlavně díky nákladní dopravě

Přes zvýšení počtu cestujících podnik nedostal osobní dopravu do kladných čísel. Mezi hlavní důvody podle firmy patří nedostatečné financování regionální dopravy v některých krajích, rostoucí výdaje za elektřinu a zvýšené náklady na náhradní autobusy kvůli častým výlukám.

„Ceny za autobusy strmě rostou, a i když nám větší část správa železnic kompenzuje, loni nám 144 milionů korun spadlo jako náklad do hospodaření osobní dopravy,“ uvedl člen představenstva společnosti Radek Dvořák. Zvyšování nákladů na elektřinu navíc bude podle společnosti pokračovat, letos by se měly zvýšit zhruba o 540 milionů korun. Výnosy v osobní dopravě se loni zvýšily o 1,4 miliardy na 23,5 miliardy korun.

Stejně jako v předešlých letech naopak vykázala největší zisk nákladní doprava reprezentovaná dceřinou společností ČD Cargo. Ta loni přepravila 68,4 milionu tun zboží, meziročně o 2,3 milionu tun více. Tržby nákladního přepravce se zvýšily o 636 milionů na 11,8 miliardy korun. S výjimkou černého uhlí a koksu rostly přepravy u všech komodit.

Skupina loni snížila své hrubé zadlužení o 3,5 miliardy korun na 31,4 miliardy korun. Letos budou dráhy splácet 300 milionů eur (cca 7,7 miliardy korun). Podnik je chce refinancovat vydáním nových dluhopisů.

Ziskové hospodaření chtějí dráhy využít na investice do vozového parku a zvyšování konkurenceschopnosti. „V příštích pěti letech chceme investovat do vozidel zhruba 40 miliard korun, což odpovídá požadavkům objednatelů,“ uvedl Dvořák. Loni největší investice šly například do rekonstrukce 12 souprav pendolino či nasazení osobních vlaků do regionální dopravy na Plzeňsku. Dráhy také podepsaly smlouvu na nákup 50 dálkových vozů, pořídily i nové lokomotivy pro nákladní přepravu.

Skupinu Českých drah tvoří osobní dopravce a nákladní ČD Cargo. Do skupiny patří rovněž i Výzkumný ústav železniční, poskytovatel datových služeb ČD Telematika nebo poskytovatel ICT služeb ČD Informační systémy. Skupina zaměstnává přes 23 tisíc lidí.

