Česká HSBC se přesouvá na kontinent. Převádí majetek z Londýna pod francouzskou dceru

Podle dokumentu ve Sbírce listin obchodního rejstříku k tomu došlo k prvnímu únoru letošního roku. Vznikla kvůli tomu nová firma HSBC France - pobočka Praha, pod kterou je převedena celá česká HSBC „včetně všeho majetku, práv, závazků a dalších položek, které k němu patří“. Samotná česká HSBC na dotazy týdeníku Euro neodpověděla, nicméně generální ředitel HSBC John Flint již dříve prohlásil, že banka hodlá z Londýna do Francie přesunout až tisícovku zaměstnanců. Důvodem jsou přípravy na odchod Británie z Evropské unie.

Pod francouzskou větev HSBC se přesunou i další evropské dceřiné společnosti z Belgie, Itálie, Lucemburku, Nizozemsku a Španělska. Tento krok má zajistit, aby mohla HSBC, která sídlí v Londýně, obsluhovat zákazníky i po letošním březnu, kdy britské banky ztratí tzv. evropský bankovní pas, který je opravňuje působit v Unii.

I když bude všechny pobočky banky ve finále dál zastřešovat HSBC Holding, přípravy ukazují, že sedmá největší banka na světě a největší v Evropě má z brexitu vážné obavy. Počátky HSBC se datují do šedesátých let 19. století, kdy vznikla v Hongkongu The Hongkong and Shanghai Banking Corporation, která od roku 1991 sídlí v Londýně. Česká pobočka poskytuje služby korporátním zákazníkům. V roce 2017 vydělala po zdanění 632 milionů korun.

Zisk HSBC loni stoupl o 30 procent Největší evropské bance HSBC vzrostl loni čistý zisk o 30 procent na 12,6 miliardy dolarů (286,9 miliardy korun). Výsledky však zaostaly za očekáváním analytiků kvůli vyšším nákladům a propadu cen akcií koncem loňského roku.



Příjmy se zvýšily o pět procent na 53,8 miliardy dolarů. Zisk před zdaněním stoupl o 16 procent na 19,9 miliardy dolarů, analytici však čekali až 22 miliard dolarů.



HSBC prochází reorganizací, jejímž cílem je zvýšení ziskovosti zaměřením se na silně rostoucí trhy v Asii. Součástí změn je i prodej aktivit v dalších zemích. Asie se loni na zisku před zdaněním podílela 89,5 procenty a zisk v regionu stoupl o 16 procent na 17,8 miliardy dolarů.



Zdroj: ČTK

