Bitva o patent: česká Coda válčí s gigantem Goodyear o samonafukovací pneumatiky

Americký výrobce pneumatik Goodyear Tire & Rubber Co., jenž patří vedle firem Bridgestone, Michelin a Continental k největším výrobcům na světě, musí prokázat, že neporušil patentová práva české firmy Coda Development. Rozhodl tak americký odvolací soud a vrátil případ k soudu v Ohiu, kde má Goodyear sídlo.

Zástupci české firmy nechtěli pro web Euro.cz aktuální rozhodnutí soudu komentovat s tím, že spor bude dále pokračovat. Na internetových stránkách nicméně firma nový vývoj v kauze přivítala. Doufá, že spor bude rozhodnut v její prospěch. „Společnost Coda bude i nadále pokračovat v úsilí uvést tuto revoluční novinku na trh,“ uvedla firma.

Spor se týká vynálezu samonafukovací pneumatiky, která má znamenat revoluční změnu v celém sektoru. Pražská firma vynález nazývá Self Inflating Tire (SIT) a má jej patentován prakticky po celém světě, včetně Spojených států. Patentovou ochranu má vynález od roku 2009, uvádí společnost, kterou vede František Hrabal. Firma za SIT získala v roce 2009 cenu Tire Technology of the Year.

Jak funguje SIT:

Technologii poprvé představila o rok dříve v americkém Detroitu. Využívá k automatickému dohušťování pneumatik jejich rotaci a vzduch z okolí. Udržuje se tím správný tlak v pneumatikách bez potřeby manuální kontroly tlaku. Přitom až pětina všech vozidel jezdí minimálně s jednou pneumatikou podhuštěnou.

Společnost Goodyear nazývá inovaci Air Maintenance Technology (AMT) a představila ji v roce 2012, kdy za ni získala ocenění Best Inventions of the Year 2012. Američané přitom s českou firmou podle žaloby jednali v letech 2008 a 2009 o možné spolupráci na vývoji, ze které ale sešlo.

Americký odvolací soud nyní potvrdil, že nároky české firmy nejsou promlčeny a jsou podpořeny dostatečnými důkazy. Hrabal pro server Bloomberg Law zdůraznil, že je vynálezcem samonafukovací pneumatiky a že jeho společnost sdílela důvěrné informace o technologii se společností General Motors, která pak zprostředkovala setkání s výrobcem pneumatik Goodyear.

Zástupci firmy Coda Development začali v roce 2009 po několika měsících bez odezvy od firmy Goodyear předpokládat, že americký výrobce pneumatik nemá o spolupráci zájem. Goodyear si přitom podle žaloby už v prosinci 2009 podal žádost o patentovou ochranu ve Spojených státech a v roce 2011 získal na technologii samonafukovací pneumatiky patent.

Proto se česká firma začala bránit právní cestou. Požaduje, aby byl Hrabal uveden jako vynálezce technologie a držitel patentu. Firma navíc požaduje od amerického výrobce pneumatik odškodnění za zneužití obchodního tajemství.

Goodyear začal s testováním technologie AMT v roce 2014. Projekt podpořilo také americké ministerstvo energetiky. Automatické udržování správného tlaku v pneumatikách má vést k úspoře paliva a tím k nižším emisím skleníkových plynů. Na trhu zatím nová pneumatika není.

Testování prototypu SIT:

