Češi bohatnou a utrácejí za umění. Dobře dělají, říká majitel aukční síně Hejtmánek

Mají lidé v dnešní době zájem o umění či starožitnosti? Je to dobrá investice?

Ve společnosti je vždy určité procento lidí, kteří jsou milovníky umění a rádi se uměním a starožitnostmi obklopují. Bohatí lidé dnes v Česku investují do umění stále více, zákazníků galerií a aukčních síní neustále přibývá. Určité druhy starožitností jsou investičně stabilnější, např. Biedermeier. Občas ale probíhají i módní vlny a cena děl některých umělců se může vyšplhat do nečekaných výšin.

Domácí aukční trh s uměním se postupně kultivuje. Nastaly od devadesátých let nějaké zásadní změny?

Za posledních dvacet let nastala řada změn. Hlavní hráči mezi aukčními síněmi se specializují, odborně se zdokonalují aukční katalogy. Pokud jde o aukční kalendář či samotný průběh aukcí, pomáhá nám využití moderních technologií.

Je to i v kvalitě nabízených uměleckých předmětů?

Kvalita starého umění či starožitností je neměnná. Často ale díky výrazné reklamě, ideálním fotografiím či internetu může vznikat iluzorní pocit dokonalejší nabídky. Další posun může být v důvěře, s níž se sběratelé či majitelé vzácných kusů umění obracejí s nabídkou prodeje na již prověřené a profesionální aukční síně. Díky tomu se čas od času na trhu objeví velmi zajímavá díla.

Je pro vás problém dovážet umělecká díla ze zahraničí? Měla by se nějak měnit legislativa, například snižovat DPH?

Myslím, že není tak složité si umělecká díla dovézt ze zahraničí, sami venku nakupujeme a dražíme. Problém máme opačný, a to s prodejem do zahraničí, dokonce i v rámci EU. Náš zákon o vývozu předmětů kulturní hodnoty by se rozhodně upravit měl, je velmi zastaralý a vyloženě nám brání v rozvoji obchodu s uměním.

Jak sháníte díla, která do aukcí nabízíte?

Řada lidí za námi přichází sama, většinou na doporučení někoho, kdo už u nás něco prodal. Samozřejmě hledáme i sami, sledujeme aukce, cestujeme do zahraničí, kde nakupujeme díla, o kterých víme, že by mohla obohatit náš trh. Jinak to považuji za naše know-how, ale rozhodně je na prvním místě kvalita, znalosti a důvěra klientů.

Odmítáte i některé věci, které vám sběratelé nabízejí?

Máme vybudovanou vlastní koncepci aukčních katalogů, a tím pádem se do ní ne vše hodí. Rozhodně se ale vždy snažíme na veškeré nabídky odpovědět. Naše pozornost je soustředěna na kvalitní evropské staré umění a starožitnosti, design i výběr moderního a současného umění.

Vy osobně jste původní profesí akademický malíř. Proč jste se vlastně rozhodl otevřít si aukční síň?

Protože jsem sám mezi uměním vyrostl a moji předkové umění sbírali, cítil jsem se v tomto prostředí vždy přirozeně. Vystudoval jsem obor restaurování na AVU v Praze a se svojí ženou jsme pak v roce 2013 založili aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výrazně nás inspirovaly zahraniční aukční síně a chtěli jsme povznést úroveň aukčního trhu u nás.

Když vám někdo nabídne zajímavou věc do aukce, musíte ji zrestaurovat či opravit?

Prezentacím děl věnujeme opravdu mimořádnou péči a troufám si říci, že je to naše specializace, jež nás odlišuje od ostatních českých aukčních síní. Po domluvě s klienty umělecká díla odborně čistíme nebo restaurujeme. Vlastníme velikou sbírku historických rámů, takže se snažíme i o autentické adjustování obrazů. Díla zařazená do aukcí procházejí nákladným procesem od profesionálního focení, zpracování v katalogu až po propagaci. Všechna díla jsou nakonec vystavena na dvoutýdenní předaukční výstavě, která je veřejnosti přístupná zdarma.

Stává se, že vám lidé nabízejí cennou věc, která je padělkem či levnou kopií. Jak to řešíte?

Falza jsou na trhu s uměním problém, ale pokud dlouhodobě pracujete v oboru, většinou tyto padělky okamžitě rozeznáte. Je jasné, že se u každého díla zajímáme o jeho provenienci (historii předchozích majitelů), spolupracujeme s předními kunsthistoriky a k dražším dílům pořizujeme odborné posudky.

Jaká je vaše provize z prodeje uměleckých děl?

Naše podmínky jsou podobné jako u ostatních obchodníků. Aukční přirážka včetně DPH u nás činí 24 procent z ceny dosažené v aukci.

Může se tedy i majitel menší aukční síně, která pořádá jen pár aukcí do roka, slušně uživit?

Na začátku našeho podnikání jsme pořádali jen jednu větší aukci ročně a zajišťovali jsme nákladné předaukční výstavy ve velkých historických palácích. Od roku 2016 jsme činnost soustředili do našeho aukčního domu s galerií v Praze 6 - Bubenči. Aukce nyní pořádáme dvakrát do roka, jednu před Vánocemi a druhou jarní - u nás na zahradě. Celý proces organizace jedné aukce a prezentace děl, tak jak jej chceme pro naše klienty připravovat, zabere zhruba půl roku. Uživit se tím samozřejmě dá, pokud nabízíte kvalitní umění.

Jak se stanovuje odhadní a vyvolávací cena díla?

Při přijímání do aukce se stanovuje vyvolávací cena na základě srovnání dosažených tržních cen u daného autora v minulosti z databáze aukčních výsledků. Měla by začínat zhruba o 30 procent níže, aby byl dostatečný prostor pro její navyšování.

Kolik položek z celkového počtu v dražbě průměrně prodáte?

V současnosti jsme se dostali přibližně na osmdesát procent vydražených z celkového počtu dvě stě nabízených položek. V našich aukcích je pravidelně největší zájem o staré mistry, kvalitní starožitný nábytek a design či o autory české moderny. Na českých aukcích je to ale průměrně jen kolem padesáti procent prodaných položek na aukci.

Ověřují si nějak aukční síně a domy solventnost zákazníků? Dokdy vám musejí lidé za vydražený předmět zaplatit?

Součástí registrace na aukci je doložení platného ID dokladu, samozřejmě v naprostém souladu s ochranou osobních údajů. Jinak klienty rozhodně nijak „nelustrujeme“. Vydražitel musí uhradit celkovou cenu do deseti dnů.

Dnes jsou fenoménem internetové aukce. Lidé v nich mohou sehnat prakticky cokoli za nízké ceny. Podle některých vašich kolegů se ale na prodej kvalitních a drahých uměleckých předmětů nehodí. Využíváte je i vy?

V průběhu roku se nám scházejí desítky zajímavých předmětů, které se ale z různých důvodů do aukce nehodí. Část z nich, zejména obrazy, grafiky, ale i nábytek, drobnější plastiky a různé sběratelské kuriozity, proto nabízíme v online prodeji prostřednictvím našich webových stránek. Pokud jde o elektronické aukce, pracujeme na nové podobě webu, který by měl prodej předmětů online ještě více usnadnit. Předaukční výstavy budeme rozhodně pořádat i nadále, protože sami máme nejraději možnost prohlédnout si věci na vlastní oči, vzít je do ruky a třeba si o nich i trochu popovídat.

Tomáš Hejtmánek (51) Vystudoval Akademii výtvarných umění, je malířem a restaurátorem. Sběrateli byli jeho otec, dědeček i pradědeček. Před osmi lety vstoupil do aukční síně Arcimboldo. Vlastní aukční dům Arthouse Hejtmánek založil v roce 2013. Kvalita starého umění je neměnná. Díky výrazné reklamě, lepším fotografiím či internetu může vznikat iluzorní pocit dokonalejší nabídky.

