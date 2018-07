Ve veřejných aukcích lze koupit obrazy, trosky raketoplánu i otroky

Místo: severní Afrika, Libye. Na videu je mladý uprchlík nigerijského původu veřejně nabízený na otrocké práce. Dražitel vykřikuje, že nabízí „silného, mladého muže vhodného na farmaření“. Nakonec je farmáři přiklepnut za 800 dolarů, koupíte tu ale i o polovinu levnější otroky. Televize CNN loni zveřejnila nahrávku z mobilního telefonu jednoho ze svědků projevu novodobého otrokářství.

V aukcích dnes seženete leccos. Český stát například letos spustil dražby zbytného majetku. Lidé na stránkách nabidkamajetku.cz seženou cokoli od tun měděného drátu po auta. Ještě letos se v aukci objeví i nepotřebné nemovitosti.

Firma Investiční aukce funguje už pět let a umožňuje firmám prodávat své pohledávky z vydaných faktur. Vyhrává ten investor, který požaduje nejnižší úrokovou sazbu za to, že fakturu uhradí. Potenciál trhu s fakturami pro malé a střední podniky je prý až 100 miliard ročně.

V aukcích se dnes prodávají kmitočty pro vysokorychlostní internet, populární jsou například společné aukce domácností na elektřinu a plyn.

Co vše je možné vydražit? V magazínu Look se nedávno objevil seznam největších kuriozit prodaných v aukcích: Největší ořech na světě (367 tisíc dolarů), tortilla s obrázkem ET mimozemšťana (3800 dolarů), skvrna na podlaze připomínající Ježíše Krista (1500 dolarů), trosky z raketoplánu Columbia (10 tisíc dolarů) nebo duch zesnulého (56 tisíc dolarů).

Dražitelé nabízejí i luxusnější položky. Pořídit bylo možné ostrov v Karibiku za dva miliony dolarů. Vůbec nejdražší věc, která se kdy přes „internetový obchoďák“ eBay prodala, byl soukromý tryskáč za 4,9 milionu dolarů! A tři miliony zaplatil zájemce za okno, ze kterého střílel útočník na J. F. Kennedyho. Na eBay seženete i ponorku či vojenskou stíhačku.

Článek vyšel v magazínu Profit