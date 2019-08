Bez dětí vstup zakázán

Česko nedávno rozrušila zpráva, že jistý pražský hostinský zakázal vstup do hospody dětem a dostal za to pokutu od České obchodní inspekce. Zdaleka nejde o první případ, bezdětných dospělých i rodičů toužících po chvíli klidu bez řevu je dost, a proto bude i dost podnikatelů, kteří jim budou chtít klid nabídnout. Ať už jde o hospodu, kavárnu, hotel či jiné zařízení.

Většina rodičů přitom nejsou asociální alkoholici tahající ratolesti po nočních putykách. Dokážou sami zhodnotit, že vzít potomky do hospody na sobotní oběd je naprosto v pořádku, vysedávat s nimi na stejném místě u osmého piva těsně před zavíračkou už ne. Stejně tak dovedou určit, zda je typ podniku pro takovou příležitost vhodný - jestli je třeba zahrádka vybavena pískovištěm, nebo je na programu ob den obsluha nahoře bez. Pro ty nechápající, ať si provozovatel vstup dětem klidně zakáže.

Stejně tak je však na místě uvažovat v některých zařízeních o zákazu vstupu bez dětí. Rozruch nedávno vyvolala jistá matka v USA, která na sociálních sítích požadovala zákaz vstupu bezdětným ve známém Disney Worldu v Orlandu na Floridě. Důvodem mělo být údajné předbíhání bezdětné ženy ve frontě, což rozbrečelo tříletého synka rozhořčené matky. Dotyčná za to sklidilo ostrou kritiku, nejspíš i prosto, že její vyjadřování bylo poměrně jadrné a prohřešek druhé ženy značně banální.

Zdánlivě nevinné chování „nerodičů“ v konkrétní situaci však může pro matky a otce s dětmi znamenat opravdu nemalou komplikaci. Nemusí jít o škodolibost, stačí nezkušenost. Zná to každý, kdo se někdy s kočárkem pohyboval v MHD. Všichni současní i bývalí rodiče znalecky uvolňují cestu k místu, kde je zaparkování nejvhodnější. Lidé, kteří rodiči někdy v budoucnu teprve budou, však dál v klidu blokují prostor určený pro kočárek. Jinde ve voze je přeci místa pořád dost, třeba uprostřed dveří, že?

Takových situací je v životě rodiče spousta, a mnoho matek a otců si proto občas rádo odpočine nejen od dětí, ale klidně i s dětmi a jinými rodiči od bezdětných dospělých a jejich nevrlých pohledů říkajících, abyste si spratka laskavě drželi zkrátka. Nehledě na to, že některým dospělým by měl být kontakt s dětmi odepřen úplně. Osamělý starší muž s knírkem a fotoaparátem by měl být od dětského brouzdaliště neprodleně vykázán, v ideálním případě odvezen policií.

Na místech určených primárně dětem typu Disney World dává požadavek zákazu vstupu bez dětí smysl. Stejně tak by měl smysl třeba v dětských kupé Českých drah, kterých je zoufale málo a obvykle jsou obsazeny bezdětnými cestujícími. V berlínském Legoland Discovery Centre se už k takovému kroku odhodlali. Na vstupence je výslovné varování, že vstup lidí starších osmnácti let je povolen pouze v doprovodu dítěte.

O zákazu přitom nikdo nedebatuje, byť jsou jím bezesporu znevýhodněni dospělí fanoušci a sběratelé kultovní stavebnice, kterých je více než dost, a přestože se Legoland nachází v Německu, které obvykle na jiné formy diskriminace reaguje až hystericky. Platí však, že stejně jako v hospodě by si o zákazu měl rozhodnout sám vlastník. Podle toho, jaký podnik chce provozovat a jakou klientelu nalákat.

