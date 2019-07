Byt jako investici si pořizuje třetina kupujících. Většina z nich jsou Češi

„Podíl investičních bytů tvoří zhruba třetinu našich prodejů. V letošním roce se nemění, od posledního zpřísnění pravidel pro poskytování hypoték ze strany ČNB zůstává přibližně stejný. Obecně na trhu u vybraných rezidenčních projektů v Praze může být podíl investičních bytů až 50 procent,“ uvedl mluvčí společnosti Finep David Jirušek.

Podle mluvčího Trigemy Radka Poláka je důležitým kritériem pro rozhodování investorů lokalita, investoři si někdy pořizují více bytů najednou. „Nejčastěji se na trhu pronajímají dvoupokojové byty. V našich projektech jsou to nejvíce jednopokojové. Problém s pronajímáním bývá mnohdy naopak u velkometrážních bytů,“ doplnil Polák. Novým trendem podle něj je, že firma nabízí vytypovaným velkým investorům dopředu samostatně více bytů nebo i celý bytový dům najednou.

„Podíl investičních bytů je poměrně stabilní, ale změnila se struktura kupujících. Zatímco před třemi lety převažovali mezi investory cizinci, dnes jsou to převážně Češi. Dá se bez přehánění říci, že v posledních letech objevili kouzlo investování do nemovitostí,“ sdělila mluvčí Central Group Marcela Fialková.

Skanska Reality eviduje investičních bytů asi polovinu. Podle ředitele prodeje Lukáše Maděry se pro tento účel nejčastěji kupují byty 1+KK a 2+KK v širším centru Prahy. Naopak byty v okrajových částech zákazníci kupují spíše pro vlastní bydlení.

Podle generálního ředitele Ekospolu Evžena Korce se stává pouze výjimečně, že by investor byt dále nepronajímal a nechal ho prázdný. „Tento spor dokonce nedávno rozhádal vedení pražského magistrátu. Udělali jsme si průzkum mezi 400 klienty, kterým jsme v poslední době předali nový byt. V podstatě každý, kdo ho kupuje jako investici, tvrdí, že ho bude pronajímat. To se týká i rodičů, kteří pořizují byt vlastním dětem,“ doplnil Korec.

Ceny rostou, byty se zmenšují. Za metr čtvereční se platí 107 tisíc korun

Výstavba bytového domu v Praze ( Autor: Martin Siebert, MF )

Jak dále uvedl, také provoz prázdného nevyužívaného bytu něco stojí, když místnosti se musí alespoň minimálně vytápět, mělo by se v nich také pravidelně větrat. „Navíc majitel musí odvádět poměrnou část za spotřebu energie a vody ve společných prostorách. Ani neobsazený byt ho ve většině případů nezprostí povinnosti hradit další poplatky, například za výtah v domě nebo do fondu oprav. To mohou být i desítky tisíc korun ročně,“ dodal Korec.

Průměrná nabídková cena volných nových bytů v Praze na konci letošního dubna meziročně vzrostla o 7,7 procenta na 107 100 korun za metr čtvereční. Tempo růstu zpomalilo z 12,6 procenta na konci února. Počet volných dostupných bytů v nabídce developerů na konci dubna meziročně vzrostl o 19,6 procenta na 5775, vyplývá z údajů poradenské společnosti Deloitte.

Podle údajů developerských společností Trigema, Skanska Reality a Central Group vzrostly ceny nových bytů od poloviny roku 2015 zhruba o 90 procent. Jako příčiny výrazného zdražování analytici uvádějí pomalé povolování staveb, rostoucí ceny pozemků, stavebních prací a materiálů. Dále zmiňují vysoké daňové zatížení nebo zbytečné technické požadavky.

