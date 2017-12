Boj o novou centrálu Amazonu: Města se předhánějí v podlézání

Stát Illinois, ve kterém se Chicago nachází, má s touto formou investičních pobídek bohaté zkušenosti. Program podpory investic (EDGE) tam funguje od roku 2001 a v závislosti na konkrétní investici nabízí investorům pobídku ve výši 100 procent daně z příjmů zaměstnanců až na deset let. V případě nové centrály Amazonu by se tak jednalo o rekordních 1,32 miliardy dolarů ročně (33,5 miliardy korun). Za 16 let fungování programu EDGE Illinois vrátil firmám přes 1,4 miliardy dolarů. Pobídka pro Amazon nastavuje nový rekord.

Povídejte se na výběr měst, která se o HQ2 ucházejí:

V Chicagu se ozývají i kritické hlasy proti vysoké míře podbízení se nadnárodnímu gigantu, v jehož čele navíc stojí jeden z nejbohatších lidí planety Jeff Bezos. Majetek CEO Amazonu roste s tím, jak posilují akcie Amazonu. Podle agentury Bloomberg Bezos díky očekávání nákupní horečky během Černého pátku vydělal 2,4 miliardy dolarů a jeho jmění se přehouplo přes hranici 100 miliard dolarů.

Některá místní média navíc spekulují o legálnosti takovéto formy pobídky. „Mělo by se vyšetřit, jestli to není forma krádeže mzdy, když stát nutí pracovníky odevzdat svému zaměstnavateli část platu jako podmínku pro jeho zaměstnání,“ uvedl levicový list Chicago Reader.

Oblasti, které mají zájem o HQ2, jsou označeny světlejší barvou

Vratkou daně z příjmů pobídky nekončí. Chicago dále Amazonu nabízí investici do místní infrastruktury v hodnotě 450 milionů dolarů, 250 milionů dolarů na trénink a rekvalifikaci pracovní a další daňové úlevy ve výši 231 milionů. Celkové pobídky tak přesahují částku 2,2 miliardy dolarů (přes 48 miliard korun). List Chicago Reader spekuluje také o tom, že Amazon pravděpodobně bude po vítězném městě požadovat, aby pozemky převedl bezúplatně, což by pro Chicago znamenalo další výdaje nutné na odkup od současných vlastníků.

O co se hraje (přínosy první centrály Amazonu v Seattlu) Nové podniky přímo v centrále 32 Počet zaměstnanců více než 40 tisíc Vyplaceno na mzdách 25,7 miliardy dolarů Počet hotelových nocí zaměstnanců Amazonu a jejich hostů 233 tisíc (rok 2016) Vyplaceno na městskou hromadnou dopravu (v rámci benefitu zaměstnanců) 43 milionů dolarů Nová pracovní místa, která ve městě vznikla 53 tisíc Další investice do místní ekonomiky v návaznosti na investice Amazonu 38 miliard Příchod technologických firem ze žebříčku Fortune 500 do Seattlu 24

Zdroj: Amazon

Konkurence měst je vysoká. A není se čemu divit. Amazon chce ve své nové centrále zaměstnat přes 50 tisíc lidí s nadprůměrnou mzdou kolem 100 tisíc dolarů ročně (2,2 milionu korun). Tito lidé budou tvořit významnou kupní sílu, která oživí místní ekonomiku. Zjednodušeně řečeno zaměstnanci centrály Amazonu budou ve vybraném městě žít a především utrácet. Amazon uvádí, že za pět let přinesl do ekonomiky Seattlu, kde se nachází jeho první centrála, 38 miliard dolarů. Každý dolar, který Amazon investoval v Seattlu, městské ekonomice přinesl 1,4 dolaru (viz tabulku).

Přečtěte si také: