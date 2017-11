V ekonomické třídě 156 sedadel vybavených dotykovými displeji, v byznys oddílu pak dalších deset míst, z nichž si může cestující udělat lůžko. To jsou nejviditelnější novinky, které první letoun Boeing 737 Max 8 ve flotile Flydubai nabízí.

Jak ale upozorňuje Alex Fecteau, marketingový ředitel Boeingu, hlavní technologické posuny jsou jinde než v interiéru. „Motory CFM Leap jsou nyní o 14 procent úspornější a letoun má navíc o 40 procent nižší hluk než naše běžné ,sedmtřisedmičky´,“ popisuje Fecteau na rozpálené ploše stále nedokončeného Mezinárodního letiště Al-Maktúma.

Právě tady, v rámci veletrhu a přehlídky Dubai Airshow, představuje letecká společnost Flydubai nový přírůstek ve své flotile s označením A6-MAX. Celkem 75 strojů 737 Max 8 si objednala v roce 2013. Do konce prosince by jich měla mít šest, zbytek pak do roku 2023.

Jak upravený Boeing vypadá?

Nové úspornější a komfortnější boeingy pořizuje Flydubai především pro své dálkové lety. Vzhledem k tomu, že nejvzdálenější západní destinací, kterou spojuje s Dubají, je Praha, 737 Max 8 se v dohledné době dostanou i do Česka. „Počítáme, že se na lince objeví od začátku roku 2018,“ zjistilo Euro od Jeyhuna Efendiho, vicepresidenta Flydubai. I když se původně mluvilo až o konci března, nový boeing v Praze velmi pravděpodobně přistane mnohem dřív.

Na Dubai Airshow nízkonákladový letecký dopravce oznámil pokračování kontraktu. S firmou Boeing dohodl nové dodávky za 25 miliard dolarů. V rámci nich získá dalších 175 strojů třídy 737 Max, součástí je i opce umožňující navýšit tento nákupní seznam až na celkových 225 letounů.

Společnost Flydubai spojuje Prahu se Spojenými arabskými emiráty každý den, žádnou změnu podle Efendiho nechystá.

