Bezradnost německého autoprůmyslu. Neví se, jak zachránit téměř půl milionu míst

Elektromobilita je jedním z pilířů transformace německé ekonomiky k bezemisní společnosti. To ale znamená výraznou transformaci motoru německé ekonomiky – autoprůmyslu. Národní platforma pro budoucnost mobility (NPM) přitom v jednom ze scénářů počítá s tím, že do roku 2030 může nejsilnější ekonomika EU, na kterou je silně vázané i české hospodářství,přijít o 410 tisíc pracovních míst.

„Mnohem děsivější je bezradnost, s jakou chtějí experti zachránit klíčové odvětví Německa,“ podivuje se nad zprávou NPM deník Die Welt.

Kromě toho, že počet míst, jež mají zaniknout, je mnohem větší než předchozí prognózy, jedná se také o absenci řešení. Doporučení pro automobilový sektor je pouze obecný. Například „má co nejdříve identifikovat nový potenciál tvorby hodnot a přizpůsobit obchodní modely mobilitě budoucnosti“.

Podle deníku by jednotlivé pracovní skupiny v rámci NPM, jež je poradním orgánem německé vlády, měly řešení rozpracovat a nabídnout konkrétní kroky. Přitom v pracovních skupinách jsou zastoupeni manažeři prestižních německých firem jako je Continental, Bosch, Volkswagen nebo Daimler.

Ze zprávy vyplývá, že o práci přijdou zejména lidé bez kvalifikace. Jen v sektoru výroby motorů a převodovek by to mělo být 88 tisíc lidí. Zejména pokud Německo nezačne ve větší míře vyrábět akumulátory do elektromobilů a přestat dovážet ve velké míře elektromobily ze zahraničí, mohl by sektor přijít o polovinu pracovních míst. V roce 2018 zaměstnával 834 tisíc lidí.

Německá vláda počítá s tím, že do roku 2030 bude po německých silnicích jezdit deset milionů automobilů. To se ale zatím jeví jako málo pravděpodobný scénář. Předseda německého svazu autoprůmyslu Kurt-Christian Scheel pesimistickou prognózu odmítá, podle něj se jedná o katastrofický a nerealistický scénář.

Počet nově registrovaných aut s alternativním pohonem v Německu v roce 2019 Hybrid 239 250 Elektromobil 63 281 Zemní plyn CNG 7 623 Zkapalněný ropný plyn LNG 7 256

Zdroj: KBA

Naopak organizace Bundesverband eMobilität loni v říjnu uvedla, že jen v sektoru výstavby dobíjecích stanic v následujících letech vznikne 255 tisíc nových pracovních míst.

V příštích letech budou podle NPM potřeba v sektoru výroby automobilů především odborníci na software a elektroniku. I proto by měli více spolupracovat politici, podnikatelé a vzdělávací instituce, aby na pracovním trhu nechyběly právě profese, které souvisí s nástupem digitalizace. Měla by také vzniknout „centrální koncepce vzdělávání v odvětví elektromobility“. To je ale podle deníku Die Welt jen mlhavé označení, které možná zní dobře, ale ve skutečnosti nenabízí konkrétní recept.

