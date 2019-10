Autor zprávy o jádru Schneider: Vítr a slunce jsou levnější

Kapacita jaderných zdrojů dosáhla loni historického maxima, uvádí každoroční zpráva o stavu jaderného průmyslu, jejíž závěry přijel do Prahy osobně představit hlavní autor Mycle Schneider. Pro zastánce štěpné reakce to ovšem není důvod k oslavám. Výstavba nových reaktorů se nepřiměřeně vleče a prodražuje, ty existující neobstojí v cenové konkurenci s obnovitelnými zdroji, natož aby posloužily jako prostředek ke zmírnění klimatické změny.

Dokáže dneska ještě někdo na světě postavit jaderný reaktor, když už ne v termínu a za očekávanou cenu, tak aspoň s nepříliš velkým zpožděním a ne o moc dráž?

Neexistuje nikdo, kdy by mohl garantovat výsledek. Existuje několik výjimek – reaktorů, které v posledních letech vznikly v akceptovatelném časovém rámci. A to výhradně v Číně. V Evropě se elektrárny Flamanville a Olkiluoto staví deset let a pořád jsou daleko od dokončení. U Flamanville naposledy zaznělo, že bude dokončená nejdříve v roce 2022. Olkiluoto snad příští rok, ale to se tvrdí každý rok a pak to zase o rok posunují. Navíc nedávno bylo oznámeno, že Hinkley Point C bude o 15 procent dražší a prodlouží se i doba výstavby, i když ještě není známo o kolik. Globálně můžeme říct, že stavba trvá dvojnásobek času, než se plánovalo.

Podmínky pro stavbu v Číně jsou zřejmě radikálně odlišné než v Evropské unii. V čem přesně je rozdíl?

Srovnání je v podstatě nemožné. Uvedu příklad: ve Flamanville mají problémy s ocelí reaktorové nádoby, která neodpovídá technické specifikaci. Minimálně jeden z reaktorů v elektrárně Taishan v Číně má stejný problém. A jak s tím zacházejí úřady pro jadernou bezpečnost v obou zemích? Ve Francii byla reaktorová nádoba – jak říkám já – matematicky uzdravena. Víko reaktoru se však po pár letech musí vyměnit, o tom už je rozhodnuto. V Číně zatím žádné rozhodnutí nepadlo, vše však nasvědčuje tomu, že čínské úřady čekají na rozhodnutí Francouzů. Tím chci říct, že vůbec nevíme, jakým způsobem tamní úřady fungují, a jak celý rozhodovací proces probíhá. Ale pokud se bavím s lidmi soukromě, připouštějí, že korupce hraje v Číně opravdu hodně velkou roli.

Je rozdíl v míře korupce v jaderném průmyslu mezi západními zeměmi a třeba Čínou nebo Ruskem?

Je známo, že náchylnost ke korupci roste spolu s velikostí projektu, to je vědecky doloženo. A ve světě je jen málo projektů, které by byly větší než jaderná elektrárna. Z tohoto pohledu je celý sektor velice náchylný ke korupci. Jistě, jsou země, které jsou ke korupci náchylnější než jiné. Na druhou stranu míra korupce v jaderném průmyslu v západních zemích, Japonsku nebo Jižní Koreji se velmi podceňuje. Například na začátku tisíciletí vyplul v Japonsku na povrch obří skandál. Bylo potřeba vypnout všechny reaktory společnosti TEPCO. Ukázalo se totiž, že docházelo k masivnímu falšování certifikátů kontroly kvality. Rentgenové snímky svarů nebyly provedeny, ale byly využity starší záběry s novým datem.

