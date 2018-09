Aukční fiasko. Lada Niva se měla prodat za 75 tisíc liber, vydražila se za zlomek

Součástí dražby prestižní aukční síně RM Sotheby byly například vozy Aston Martin DB4 GT nebo Lamborghini Miura, skutečnou „hvězdou“ se ale stala Lada Niva z roku 1979. Prodívající věřili, že dražitele bude lákat i její příběh. V roce 1981 se totiž účastnila rally Paříž-Dakar.

Lada Niva se startovním číslem 167 tenkrát závod nedokončila. Od té doby byla takřka netknuta. RM Sotheby odhadovala, že se vydraží za částku v rozmezí 50 až 75 tisíc liber. „Rally Paříž-Dakar je známá jako vyčerpávající a velmi těžký závod, což značí velkou odolnost tohoto malého vozu,“ říkal před dražbou Felix Archer, který je v RM Sotheby specialistou přes automobily. „Pokud byla Rally Paříž-Dakar Goliášem, tato Lada byla Davidem, která se navzdory nízkým šancím zúčastnila tohoto těžkého závodu,“ dodal. Jiný vůz z řady Niva se dokonce umístil na třetím místě.

Výsledný (ne)zájem však byl pro aukční síň velkým zklamáním. Vítězná nabídka totiž činila pouhých 4600 liber, tedy jen šest procent horní hranice odhadované částky.

Proč se Lada Niva prodala za tak málo? „Lepší otázka by byla: ‚Proč byl odhad tak vysoký?‘“ říká Rob Hull z finanční stránky This is Money. „Je nesmírně těžké odhadnout hodnotu některých aut, zejména těch, která za sebou nemají žádný prodejní background. Jejich hodnota je pak zkrátka taková, kolik je někdo ochotný za ně dát. Pokud není na aukci určena rezervní cena, může se tím snížit nákupní apetit zájemců,“ dodává.

Investice do automobilových veteránů a youngtimerů jsou v posledních letech na vzestupu. Zvyšující se poptávce se přizpůsobuje i trh. Německá banka Südwestbank v roce 2010 zavedla index OTX, který se zaměřuje na klasická auta. Index srovnává výkonnost zhodnocení automobilů vyrobených v jižním Německu s jinými formami investic. Südwestbank stanovila počáteční hodnotu indexu na 100 bodů. Na začátku letošního roku činil 403 bodů. Podle odborníků z banky jsou právě automobiloví veteráni považováni za stabilní investice.

Na prodej veteránů a youngtimerů se zaměřuje Mototechna Classic spuštěná letos v březnu. „Mototechna Classic zobchodovala už téměř padesát vozů a do jejího portfolia se povedlo dostat několik zcela unikátních vozů. Za zmínku stojí třeba Jaguar XK 120 Alloy Roadster, kterého bylo vyrobeno pouhých 242 kusů s cenou přesahující 8,5 milionu korun, nebo trojice klasických Ferrari z osmdesátých a devadesátých let v ceně několika milionů, které jsou mezi sběrateli velmi žádaná,“ říká Jindřich Topol, regionální manažer výkupu společnosti AAA Auto.

Starší vozy prémiových značek, jako jsou Merceds-Benz, BMW, nebo Jaguar po pádu na cenové dno, které přichází mezi dvacátým a třicátým rokem od výroby, začnou pomalu ale jistě na hodnotě opět nabírat, uvádí AAA Auto.

