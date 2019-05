Americká letiště čelí vyšetřování. Postavila se „homofobnímu“ fastfoodu

„Ministerstvo dopravy obdrželo stížnosti na údajnou diskriminaci společnosti, kvůli náboženskému přesvědčení majitele,“ uvedl úřad FAA v prohlášení. Podle amerických zákonů nesmí letiště dotovaná z federálních zdrojů diskriminovat osoby na základě náboženství.

Majitel řetězce, baptista Dan Cathy, v minulosti prohlásil, že podporuje organizace bojující proti sňatkům homosexuálů. „Myslím, že na sebe přivoláváme boží soud, když hrozíme pěstí a prohlašujeme 'víme lépe než ty, jaké má být manželství'. Modlím se za boží milosrdenství,“ řekl Cathy v roce 2012.

Miliardářova nadace také finančně podpořila řadu konzervativních křesťanských skupin podporujících mimo jiné kriminalizaci homosexuality, uvedl web USAtoday.com.

Řetězec tím získal pověst bigotní značky, kterou se mu přes opakovaná ujištění o diverzitě nedaří napravit. „Nemáme politickou ani sociální agendu a nediskriminujeme žádnou skupinu,“ řekl mluvčí firmy stanici WKBW v reakci na rozhodnutí provozovatele letiště v Buffalu, firmy Delaware North, která rozvázala spolupráci s Chick-fil-A po kritice demokratického zastupitele Seana Ryana.

Update: I applaud the decision that has been made to remove Chick-fil-A from plans for the Buffalo Niagara International Airport. Thank you to everyone who reached out to share their opinion. pic.twitter.com/HA5t1CjwkV